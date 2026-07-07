Servicetekniker för kunds räkning
Ps Partner AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ps Partner AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med teknik, underhåll och ständiga förbättringar?
För kunds räkning söker vi nu en servicetekniker till en modern produktionsverksamhet i Göteborg. Vi söker dig som trivs med att lösa tekniska problem, arbeta nära produktionen och bidra till en hög driftsäkerhet.
Om rollen
Som servicetekniker ansvarar du för att säkerställa att produktionen fungerar effektivt genom förebyggande underhåll, felsökning och reparation av produktionsutrustning. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion och övriga tekniska funktioner för att minimera driftstopp och bidra till en säker och stabil produktionsmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra förebyggande underhåll enligt fastställda underhållsplaner.
Felsöka och reparera mekaniska, hydrauliska och pneumatiska system.
Åtgärda akuta driftstörningar och säkerställa hög driftsäkerhet.
Medverka vid installation och driftsättning av ny utrustning.
Dokumentera utfört arbete och bidra till ständiga förbättringar av processer och arbetssätt.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt. Du är en person som tar eget initiativ och ser vad som behöver göras.
Vi ser gärna att du har
Teknisk utbildning på gymnasienivå, exempelvis inom industriteknik, mekanik eller fordon.
Några års erfarenhet av tekniskt underhåll, gärna inom industrin.
Grundläggande kunskaper i hydraulik och pneumatik samt erfarenhet av ritningsläsning.
God datorvana och förmåga att dokumentera ditt arbete digitalt.
En lösningsorienterad inställning och god förmåga att samarbeta med olika avdelningar.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringsprocessen startar efter sommaren och återkoppling till kandidater sker från mitten av augusti. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Vid frågor kontakta Linnéa Rizvanovic, linnea.rizvanovic@pspartner.se
eller Johan Jacobsson, johan.jacobsson@pspartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993705-2089846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9995332