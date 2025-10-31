Servicetekniker, Fagersta
2025-10-31
Är du en erfaren tekniker som vill jobba med marknadens bästa skogsmaskiner? Hos oss på John Deere får du chans att växa och göra skillnad varje dag. Välkommen att bli en del av oss!
Som servicetekniker hos oss får du ett självständigt och varierande jobb, både ute i skogen hos kund och på verkstaden. Du arbetar med felsökning, reparation och underhåll av våra skogsmaskiner som är kända för sin kvalitet och prestanda. Våra kunder är allt från mindre entreprenörer till stora skogsbolag.
Se mer om hur det är att jobba hos John Deere här: https://youtu.be/CJopF3u25nM?si=QSEwjafKtyQGasYY
Vi erbjuder dig
Ett tryggt och marknadsledande företag i ryggen
Ett härligt team med erfarna och hjälpsamma kollegor
Kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning
Generöst friskvårdsbidrag och massage
Fälttillägg för arbete ute hos kund
Företagsbonus
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, driven och har ett genuint intresse för teknik och problemlösning. Som person är du serviceinriktad och trivs i en roll där du är företagets ansikte utåt. Du är van att ta eget ansvar och jobbar lika bra självständigt som i team.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet av att serva och reparera fordon/maskiner
Fordonsmekanisk/maskinteknisk utbildning, gärna med inriktning mot tunga maskiner
God kunskap i svenska
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att ha skruvat i tunga fordon, skogsmaskiner eller mobila AC-och brandsläckningsanläggningar
C-kort
Truckkort
Traverskort
Annat viktigt att veta
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är dagtid.
Placering: Fagersta
Dina frågor besvaras av Platschef Sören Strömberg, 073-809 20 30.
Vi är övertygade om att mångfald och delaktighet gör oss ännu starkare. Om du kan se dig själv som en av oss är du varmt välkommen att höra av dig och skicka in din ansökan till MedinKarolina@JohnDeere.com
Välkommen till John Deere!
Om arbetsgivaren - John Deere Forestry AB
John Deere är den marknadsledande skogsmaskintillverkaren i världen. Vi har verksamhet i ett stort antal länder med tillverkning av skogsmaskiner i Finland och USA. John Deere Forestry AB är det svenska återförsäljarbolaget för skogsmaskiner med ett stort antal verkstäder runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Märsta, norr om Stockholm, där även huvudlagret för reservdelar till de europatillverkade maskinmodellerna finns. Läs mer på www.deere.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
