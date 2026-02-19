Servicetekniker Axima Linköping
Axima AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-02-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Axima AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Kumla
, Flen
eller i hela Sverige
BESKRIVNING
Ditt arbete kommer huvudsakligen bestå av att diagnostisera och reparera entreprenadmaskiner.
Vi tror att du jobbat med diagnos och service av maskiner/fordon i ett antal år och vet vad som krävs för att klara dagens krav på bra och snabb service.
Du kommer få vidareutbildning hos våra leverantörer.
Du ska kunna hantera högt tempo, vara självgående, noggrann, ordningsam, en lagspelare, flexibel och ha stort kundfokus.
Meriterande är goda kunskaper i engelska i tal och skrift, felsökning/reparation av mekanik, el och hydraulik. Dator är ett verktyg som du kommer använda dagligen för felsökning och baskunskaper i att hantera en dator är därför nödvändigt.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med mycket frihet under ansvar.
Vill du vara med i ett marknadsledande TEAM, sök jobbet!Publiceringsdatum2026-02-19Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare.
UPPLYSNINGAR
Kristoffer Gustavsson, Platschef, 076-1017545
Vi tror på våra ledord som är Engagemang - Tillgänglighet - Trygghet
Välkommen till www.axima.se
ANSÖKAN
Ansök genom att fylla i formuläret, urval sker löpande!
OM AXIMAKONCERNEN
Aximakoncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.
Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service.
Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder.
Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 1600 Mkr.
Vi representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Pöttinger, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu pickup, Fiat transportbilar med flera. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axima AB
(org.nr 556665-9487) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköping Kontakt
Kristoffer Gustavsson 0761-107545 Jobbnummer
9751229