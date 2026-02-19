Servicetekniker Axima Linköping

Axima AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping
2026-02-19


Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Axima AB i Linköping, Motala, Norrköping, Kumla, Flen eller i hela Sverige

BESKRIVNING

Ditt arbete kommer huvudsakligen bestå av att diagnostisera och reparera entreprenadmaskiner.

Vi tror att du jobbat med diagnos och service av maskiner/fordon i ett antal år och vet vad som krävs för att klara dagens krav på bra och snabb service.

Du kommer få vidareutbildning hos våra leverantörer.

Du ska kunna hantera högt tempo, vara självgående, noggrann, ordningsam, en lagspelare, flexibel och ha stort kundfokus.

Meriterande är goda kunskaper i engelska i tal och skrift, felsökning/reparation av mekanik, el och hydraulik. Dator är ett verktyg som du kommer använda dagligen för felsökning och baskunskaper i att hantera en dator är därför nödvändigt.

B-körkort är ett krav.

Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med mycket frihet under ansvar.
Vill du vara med i ett marknadsledande TEAM, sök jobbet!

Publiceringsdatum
2026-02-19

Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare.



UPPLYSNINGAR

Kristoffer Gustavsson, Platschef, 076-1017545

Vi tror på våra ledord som är Engagemang - Tillgänglighet - Trygghet

Välkommen till www.axima.se

ANSÖKAN

Ansök genom att fylla i formuläret, urval sker löpande!

OM AXIMAKONCERNEN

Aximakoncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.
Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service.
Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder.
Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 1600 Mkr.
Vi representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Pöttinger, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu pickup, Fiat transportbilar med flera.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Axima AB (org.nr 556665-9487)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Linköping

Kontakt
Kristoffer Gustavsson
0761-107545

Jobbnummer
9751229

Prenumerera på jobb från Axima AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Axima AB: