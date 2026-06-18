Servicetekniker
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Eslöv Visa alla maskinreparatörsjobb i Eslöv
2026-06-18
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Vi söker nu en servicetekniker till DISAB-TELLA AB!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
DISAB-TELLA AB är ledande inom utveckling och tillverkning av vakuumsystem för industrin. Med innovativa lösningar hjälper de sina kunder att suga, transportera, gräva upp eller återvinna löst material med hjälp av vakuumlastare, vakuumenheter eller skräddarsydda industriella vakuumsystem. Företaget värdesätter kvalitet, teknik och kundservice, och du blir en del av ett engagerat team där tekniskt kunnande och praktiskt arbete står i centrum.Om tjänsten
Som resande servicetekniker hos DISAB-TELLA kommer du arbeta ute på fält med felsökning, akut service och förebyggande underhåll av både stationära och mobila vakuumsystem. Du kommer utföra service både i verkstaden och ute hos kunder över hela Sverige. Cirka 20–30 veckor per år innebär resande med övernattning på annan ort.
I rollen ingår bland annat:
Service och förebyggande underhåll
Rörsystemsmontage och installation av vakuummaskiner
Felsökning och akuta åtgärder ute hos kunder
Vi söker dig som
Du har ett stort intresse för mekanik, tekniskt kunnande och en nyfikenhet på att utveckla dina kunskaper inom el och maskinteknik. Vi ser gärna att du har:
Fordonsteknisk utbildning eller god verktygsvana/erfarenhet
Kunskap inom el
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Lösningsorienterad och praktiskt lagdÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar DISAB-TELLA med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Åkermans väg 24 (visa karta
)
241 38 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Disab-Tella Jobbnummer
9970503