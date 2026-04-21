Servicetekniker
Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Tungmekaniker med svetskunskaper sökes till uppdrag i Svedala
Är du en erfaren tungmekaniker som trivs med varierande arbetsuppgifter och har goda kunskaper inom svetsning? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!Dina arbetsuppgifter
• Reparation och underhåll av tunga maskiner
• Svetsning (MIG/MAG, ev. MMA) i samband med reparationer
• Felsökning och åtgärder vid driftstörningar
• Montering och demontering av maskindelar
• Förebyggande underhåll
Arbetstider: DagtidOm företaget
Vi söker nu en tungmekaniker till ett uppdrag i Svedala. Du blir anställd av oss och arbetar ute hos kund. Tjänsten är på heltid och avser en långsiktig lösning med goda möjligheter till övertagande.
I rollen kommer du att arbeta med reparation, underhåll och montering av tyngre maskiner och utrustning. Arbetet kräver att du är självgående, lösningsorienterad och har ett högt säkerhetstänk.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som mekaniker, gärna inom tung industri, entreprenad eller liknande. Du har goda svetskunskaper och känner dig trygg i att arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du har följande med dig:
• Erfarenhet som tungmekaniker eller liknande roll
• Goda kunskaper i svetsning
• Förmåga att läsa ritningar och tekniska underlag
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ikett personalpartner AB Kontakt
Vilma Chrintz vilma.chrintz@ikett.com
9867145