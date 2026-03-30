Servicetekniker
2026-03-30
Servicetekniker till Lyreco
Vill du vara en del av ett framgångsrikt företag som strävar efter att skapa en fantastisk arbetsdag för sina kunder varje dag? Då har du kommit rätt! Lyreco, en av Europas ledande leverantörer av produkter och tjänster till arbetsplatser, söker nu en servicetekniker till vårt toppmoderna lager i Växjö.
Dina arbetsuppgifter
Som en av våra servicetekniker på Lyreco i Växjö kommer du att ansvara för reparation, övervakning och underhåll av den tekniska utrustningen på vårt lager. Det innefattar bland annat automatlager, hissar, bansystem och annan hanteringsutrustning.
Du arbetar både med akuta insatser och förebyggande underhåll, och blir en viktig del av vårt team som ser till att verksamheten flyter på som den ska.Huvudsakliga ansvarsområden
Reparation och underhåll av teknisk utrustning.
Genomförande av förebyggande underhållsåtgärder.
Felsökning och problemlösning vid driftstörningar.
Delaktighet i projekt och upprättande av servicescheman.
Teknisk kontakt med interna och externa parter.
För att trivas i rollen tror vi att du har en stark teknisk förståelse och förmåga att se samband och logiken bakom tekniska problem. Du är nyfiken, praktiskt lagd och trivs med att arbeta i en miljö där dagarna kan variera och nya utmaningar snabbt kan uppstå.
Du är självgående och lösningsorienterad, har ett naturligt driv och gillar att ta ansvar. Samtidigt är du prestigelös och samarbetar gärna med kollegor för att nå bästa resultat. Eftersom tempot ibland kan vara högt ser vi gärna att du trivs i en dynamisk miljö där prioriteringar kan ändras snabbt.För att vara aktuell för tjänsten har du
Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande.
Några års teknisk arbetserfarenhet inom exempelvis mekanik, el, PLC och/eller IT.
Flytande kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att läsa och förstå elscheman.
Elbehörighet är meriterandeOm företaget
Lyreco är ledande i Europa och världens tredje största leverantör av produkter och tjänster till dagens och morgondagens arbetsplatser. Som specialister utökar vi ständigt vår expertis och vårt erbjudande för att kunna bidra till att våra kunder får "a great working day", varje dag.
Vi täcker arbetsplatsers produktbehov genom ett brett sortiment inom kontorsmaterial, städ & hygien, kök & servering, skola och förskola, förpackningsmaterial, möbler, sjukvård och omsorg, IT-tillbehör, profilprodukter, arbetskläder och personligt skydd.Våra kunder finns i alla storlekar, från offentliga verksamheter, stora privata företag och organisationer till småföretag och privatpersoner. Vårt svenska huvudkontor hittar du i Borås, vi har säljkontor i Göteborg och Stockholm samt ett av Europas modernaste lager i Växjö. I Sverige är vi faktiskt näst störst inom e-handel.
Idag är vi omkring 600 medarbetare i Sverige. Vi tror att våra anställdas engagemang och mångfald är det som skapar den bästa kundupplevelsen och den högsta servicenivån. Därför strävar vi som ansvarsfullt företag och arbetsgivare efter att säkerställa bästa möjliga välbefinnande för våra anställda, oavsett var de arbetar och vad deras uppdrag är.
Välkommen till oss på Lyreco!
För denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Detta är en direktanställning hos Lyreco som i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Fransson på telefonnummer 070 149 70 60 eller via mail anna.fransson@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.lyreco.se/ Arbetsplats
Lyreco AB Kontakt
