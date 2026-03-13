Servicetekniker
2026-03-13
Vi söker nu en servicetekniker till Järnet Smide i Stockholm!Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Järnet Smide Stockholm AB är ett väletablerat smidesföretag som grundades 1988 och har sin verksamhet i Skogås, Stockholm. Företaget specialiserar sig på tillverkning och montering av ståldörrar, entrépartier, grindar och andra specialanpassade metallkonstruktioner. Med egen verkstad och produktion fokuserar Järnet Smide på kvalitet, hållbarhet och kundanpassade lösningar för fastigheter och bostadsrättsföreningar.Om tjänsten
Som servicetekniker på Järnet Smide får du en självständig roll där du ansvarar för service, reparationer och installationer ute hos kunder runt om i Stockholm. Du planerar dina dagar själv och utgår från kontoret. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Montering, installation och reparation av dörrar, grindar och specialkonstruktioner
Felsökning och problemlösning direkt på plats hos kund
Ta mått och skisser för reparationer eller verkstadsproduktion
Svetsning med pinne (MMA)
Du blir en viktig kontaktpunkt mot kunder och representerar Järnet Smide professionellt vid varje uppdrag.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet som servicetekniker eller tekniker
Körkort (B)
Svenska i tal och skrift, obehindrat
Kunskaper inom svagström
Rätt inställning - driven, serviceinriktad och vill utvecklas i yrket
Representativ och professionellÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar Järnet Smide med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
