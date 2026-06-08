Bygglovsansvarig
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2026-06-08
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Om uppdraget
Vi söker en erfaren Bygglovsansvarig för ett långsiktigt konsultuppdrag inom ett omfattande infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet.
Projektet befinner sig i en intensiv fas med bygghandlingsprojektering, utskick av förfrågningsunderlag och förberedelser inför kommande bygg- och driftskede. För att stärka organisationen söks nu en Bygglovsansvarig som kommer att tillhöra avdelningens stab och stötta verksamheten i bygglovsrelaterade frågor.
Rollen innebär ansvar för bygglovsprocessen för de lovpliktiga åtgärder som projektet planerar att utföra eller uppföra. Uppdraget sträcker sig från förberedande arbeten fram till erhållet slutbesked från byggnadsnämnden.
Som Bygglovsansvarig kommer du att vara den naturliga länken mellan projektorganisationen och byggnadsnämnden. Du ansvarar för att säkerställa att bygglovsärenden drivs framåt, hantera dialog med myndigheter samt informera berörda parter om eventuella ändringar, tillägg och krav.
Du kommer att arbeta nära projektledning, övriga bygglovsansvariga och kontrollansvariga inom organisationen.
Om rätt kompetens finns hos konsulten kan uppdraget även komma att omfatta arbete som kontrollansvarig (KA).
Edge of Talent söker konsult inom infrastruktur
Edge of Talent är ett kompetens- och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Ansvara för bygglovsprocessen från ansökan till slutbesked.
Upprätta, samordna och kvalitetssäkra bygglovsansökningar och andra formella handlingar.
Hantera kontakter med byggnadsnämnder och andra berörda myndigheter.
Samordna och hantera kompletteringar, ändringar och myndighetskrav under projektets gång.
Fungera som kontaktperson mellan projektorganisationen och byggnadsnämnden.
Delta i projektavstämningar, bygglovsmöten, myndighetsmöten och andra relevanta interna möten.
Bidra till att driva projektets bygglovs- och tillståndsprocesser framåt.
Utföra kvalitetssäkring av formella handlingar och ansökningar.
Ge stöd till projektledning i bygglovs- och tillståndsrelaterade frågor.
Samverka med övriga bygglovsansvariga och kontrollansvariga inom organisationen.Kvalifikationer
Civilingenjör eller högskoleingenjör inom bygg eller anläggning eller arkitekt.
Minst 5 års erfarenhet från byggnadsnämnd som bygglovsansvarig/handläggare eller byggnadsinspektör.
Dokumenterad god kunskap om lagar och föreskrifter, såsom Plan- och bygglagen (2010:900), Plan och byggförordningen (2011:338), Boverkets byggregler (2011:6), Boverkets konstruktionsregler (EKS) från minst 1 tidigare uppdrag.
Erfarenhet av arbete med minst ett större exploaterings- eller infrastrukturprojekt. Då uppdraget i detta stora projekt bl.a. kräver bättre förståelse för samordning och förankring i en stor organisation avse med stora komplexa projekt en investeringsbudget på över 100 MSEK.
Meriterande
Erfarenheter som kontrollansvarig i minst ett projekt med en entreprenadsumma >100 MSEK.
Minst 3 års erfarenhet från arbete med plan och/eller tillstånd inom offentlig förvaltning i storstadsmiljö.
SITAC certifierad riskbehörig kontrollansvarig enligt PBL, behörighet K.
Vad vi erbjuder
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget
Spännande uppdrag inom samhällsbyggnad och spårbunden infrastruktur
Möjlighet att arbeta i långsiktiga och komplexa projektmiljöer
Möjligheter till kompetensutveckling och långsiktig karriärSå ansöker du
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
Sista ansökningsdatum: Vi arbetar med löpande urval – skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869846-2040954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
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111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Edge of Talent Jobbnummer
9952187