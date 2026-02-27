Servicetekniker
2026-02-27
Har du ett brinnande intresse för teknik och vill arbeta med service och installation av vitvaror? Nu söker vi en erfaren servicetekniker till vårt team i Stockholm!Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Vår kund är ett företag med lång erfarenhet inom installation, service och reparation av vitvaror och tvättstugeutrustning hos både privatkunder och fastighetsägare i hela Stockholm. Deras kunder består främst av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och myndigheter. De utgår från sina lokaler i Haninge, där de har både kontor och lager, och de är ett sammansvetsat gäng som är stolta över sitt viktiga jobb.
Deras värdegrund genomsyrar allt de gör - deras ledord är: Ledarskap, enkelhet och glädje.Om tjänsten
Som servicetekniker hos vår kund kommer du att utföra service, reparationer och installationer av vitvaror och tvättstugeutrustning i hem och fastigheter runt om i Stockholm. Deras servicetekniker bor i olika delar av Stockholm och de försöker planera uppdragen så att de i möjligaste mån finns i ditt närområde.
Arbetet innebär både självständiga uppdrag och nära samarbete med kollegorna. De stöttar varandra vid mer utmanande uppdrag och ser till att alltid leverera hög kvalitet till sina kunder. Då arbetet sker ute hos privatpersoner och fastighetsägare är kundkontakten en viktig och naturlig del av rollen.
Du kommer främst att arbeta med produkter från kända varumärken som Miele, Electrolux, Bosch-Siemens, Cylinda m.fl.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från vitvarubranschen - service, installation eller reparation av vitvaror och tvättstugor.
Har en el-utbildning motsvarande gymnasiets elprogram (krav).
Innehar B-körkort.
Är ansvarstagande, strukturerad och noggrann.
Är problemlösande, serviceinriktad och har lätt för att kommunicera med kunder.
Har datorvana.
El- och kylbehörighet är starkt meriterande.Övrig information
Hos vår kund får du ett fritt och omväxlande arbete med möjlighet att växa i rollen. De erbjuder vidareutbildning och arbetstider vardagar 07-16. Du blir en del av ett sammansvetsat team där gemenskap, glädje och utveckling står i fokus.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Signell på fredrik@kraftsam.se
. I denna rekrytering samarbetar Samuelssons Vitvaruservice med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt
Välkommen med din ansökan! Ersättning
