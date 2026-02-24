Servicetekniker
2026-02-24
Har du ett starkt teknikintresse och vill ta nästa steg i din karriär som servicetekniker i ett företag med tydlig framtidsvision? Trivs du med ett praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik och där du får arbeta med varierande tekniska uppdrag? Då kan detta vara rollen för dig! Hos JFK Jonas Folkesson Klimatservice får du en genomtänkt introduktion och rätt förutsättningar för att snabbt komma in i rollen och utvecklas vidare. Vi ser fram emot din ansökan!
JFK Jonas Folkesson Klimatservice är ett teknikbolag med verksamhet i Skåne med huvudkontor i Kristianstad och filial i Malmö. Kärnan i vår affär är service, entreprenad och tekniska lösningar inom fastighet och klimat. Vi arbetar med ventilation, värmesystem, styrinstallationer, projektering, OVK, energieffektivisering, driftuppföljning och serviceavtal. Genom hög kompetens, kvalitet och långsiktiga kundrelationer har vi etablerat oss som en trygg partner på marknaden. I takt med att våra uppdrag blir fler stärker vi nu organisationen med ytterligare en servicetekniker.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker blir du en del av företagets serviceteam och arbetar med service, felsökning och underhåll av tekniska installationer hos våra kunder. Du utgår från vårt kontor i Malmö och arbetar främst i Skåne med omnejd.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• service och underhåll av värme- och ventilationssystem
* felsökning och åtgärder av tekniska problem
* mindre installations- och montagearbeten
* arbete med injustering samt styr- och reglerteknik
* akuta serviceinsatser hos kund
* identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till merförsäljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasie- eller YH-utbildning med teknisk inriktning
* Erfarenhet inom ventilation, VVS, kyla, el eller automation
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
* God dator- och systemvana
* B-körkort
För att lyckas i rollen ser vi att du är tekniskt intresserad och praktiskt lagd. Du trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppdrag, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team. Du är strukturerad, noggrann och mån om att leverera kvalitet i det du gör.
Rollen innebär löpande kontakt med kunder och kollegor, vilket gör att vi värdesätter god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Vi tror också att du är prestigelös, hjälpsam och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personligt engagemang och vilja att utvecklas.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
* Lön: Enligt överenskommelse
* Plats: Malmö
* Omfattning: Heltid
* Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sam Deloy +46707980084.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-03-26.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-03-26.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
