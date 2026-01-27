Servicetekniker
Allgon AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Gagnef Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Gagnef
2026-01-27
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allgon AB i Gagnef
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vilka är vi
På Åkerströms har vi i över 100 år kombinerat innovation, hållbarhet och kvalitet för att skapa säkra och robusta radiostyrningssystem för industriella miljöer. Vi är en del av Allgon-gruppen och drivs av värderingarna Innovativa, Hållbara och Nära. Hos oss möts du av en varm och lösningsorienterad kultur där professionalism och kundfokus står i centrum.
Nu söker vi en Servicetekniker som vill vara en del av Åkerströms tillväxtresa. I denna roll ansvarar du för service och reparationer, både hos kunder och på vår anläggning i Björbo.
Om teamet
Du blir en del av vårt service- och eftermarknadsteam, där vi är 10 engagerade medarbetare med en mix av erfarenhet och nytänkande. Vi värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och personlig utveckling. Hos oss finns möjligheter att växa inom företaget och ta dig an nya utmaningar.
Om rollen
Som Servicetekniker hos oss ansvarar du för service, felsökning och reparationer - både i vår anläggning i Björbo och på plats hos kunder runt om i Sverige. Du kommer att arbeta nära våra kunder och säkerställa att deras utrustning fungerar optimalt, ofta genom förebyggande underhåll och teknisk support.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra service och reparationer av våra produkter, både internt och externt.
Planera och genomföra förebyggande underhåll och felsökning.
Installera och inventera system hos kunder.
Ge teknisk support och rådgivning för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Vad vi letar efter
Vi letar efter en teknikintresserad och lösningsorienterad person som trivs med kundkontakt och självständigt arbete. Du är en lagspelare som bidrar med energi och engagemang, samtidigt som du kan arbeta självständigt och planera din egen tid.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Erfarenhet av service och reparation, gärna inom elteknik och/eller radioteknik.
Erfarenhet av felsökning, förebyggande underhåll och teknisk support.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
B-körkort, då tjänsten innebär cirka 50-60 resdagar per år.
Ett genuint intresse för teknik och problemlösning.
Traversutbildning är meriterande.
Vad vi erbjuder
Arbeta med innovativa produkter av hög kvalitet i en dynamisk miljö.
Möjligheter till kontinuerlig professionell utveckling och karriärmöjligheter.
En utmanande och givande roll inom en växande organisation.
Kollektivavtal, Teknikavtalet som bl.a. erbjuder 9 extra lediga dagar per kalenderår genom förkortad arbetstid.
3 000 SEK årligen för friskvårdsförmåner.
Ansök idag
Vi intervjuar kandidater löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Om Allgon
Allgon är ett svenskt företag specialiserat på industriell radiostyrning, med en stark meritlista inom trådlös teknologiinnovation. Genom våra varumärken Tele Radio, Åkerströms och Sistematica har vi byggt upp en global närvaro, med över 470 anställda och närvaro i 26 länder.
Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö i en lönsam och växande organisation med starkt tekniskt fokus. Trots vår globala räckvidd upprätthåller vi den sammanhållna atmosfären i ett mindre företag, där varje medarbetare har en röst och kan påverka de projekt de arbetar med.
På Allgon är hållbarhet en nyckelprioritet - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi är engagerade i att attrahera passionerade individer som delar vår vision om en säkrare och effektivare värld genom avancerad trådlös teknik.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allgon AB
(org.nr 556387-9955), https://akerstroms.se/
Björbovägen 143 (visa karta
)
786 97 BJÖRBO Arbetsplats
Åkerströms Björbo AB Jobbnummer
9706126