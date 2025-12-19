Servicetekniker
Mekomek i Flen AB / Maskinreparatörsjobb / Flen Visa alla maskinreparatörsjobb i Flen
2025-12-19
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mekomek i Flen AB i Flen
Vi på Mekomek söker nu en driven och erfaren servicetekniker inom mekanikerbranschen. Om du har erfarenhet av maskiner eller bilar är det meriterande.
Som servicetekniker hos oss på Mekomek kommer du att ansvara för reparationer, underhåll och service av entreprenad-, skog- eller lantbruksmaskiner. Du kommer att ha en central roll i vårt företag och arbeta nära våra kunder för att se till att deras maskiner fungerar. Som servicetekniker på Mekomek är du företagets ansikte utåt och du ombesörjer därför goda kundrelationer. Din tjänst utgår huvudsakligen från vår verkstad i Flen. Många uppdrag sker även med våra servicebussar på fält hos våra kunder.
Vi söker dig som har god teknisk kunskap och är van vid att arbeta självständigt. Du ska ha förmågan att felsöka, diagnostisera och lösa problem på ett effektivt sätt. Du är också ansvarstagande, noggrann och har en hög kvalitetsmedvetenhet. Ett krav är att kunna flytande svenska och behärska engelska i både tal och skrift då båda språken förekommer i det dagliga arbetet. Även B-körkort krävs för tjänsten.
Vi erbjuder dig en varierande och utmanande arbetsmiljö där du kommer att få arbeta med olika tekniska utmaningar på olika maskiner och platser. Anställningsvillkor och tillträde sker enligt överenskommelse.
Då rekryteringsarbetet sker löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Om du känner att du är den vi söker och vill vara med på vår spännande resa, skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
SKICKA IN DIN ANSÖKAN TILL: moa@mekomek.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: moa@mekomek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mekomek i Flen AB
(org.nr 556856-7860), https://mekomek.se/
Öjavägen 7 (visa karta
)
642 93 FLEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9657081