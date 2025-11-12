Servicetekniker
Servicetekniker med elkompetens - Malmö
Vi söker nu en servicetekniker med elkompetens till vårt team i Malmö - en roll där teknik och problemlösning står i fokus. Du får arbeta med avancerade kranar och hissar, ta ansvar för service och underhåll och bidra till att våra kunder alltid får utrustning som fungerar perfekt.
Om rollen
Som servicetekniker hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du huvudsakligen arbetar med installation, service, felsökning och reparation av byggkranar och hissar ute hos våra kunder. Arbetet innebär både planerat serviceunderhåll och akuta insatser, och det kommer även att vara arbeten med maskiner i vår verkstad. Du behöver vara bekväm med arbete på hög höjd och gilla att arbetet emellanåt kan vara fysiskt tungt då du kan behöva vara behjälplig vid montage och demontage av kranar och hissar.
I din roll ingår du i vårt serviceteam och samarbetar nära servicechef, säljare och övriga medarbetare. Du arbetar självständigt, tar eget ansvar och har alltid teknisk support nära till hands - antingen i huset eller via telefon.
Vi erbjuder dig:
Ett stimulerande arbete i ett företag med stort säkerhetstänk
Möjligheten att arbeta med avancerad teknik inom kran- och hissmaskiner
Marknadsmässig lön och förmåner
Dina arbetsuppgifter
Service, underhåll och reparation av byggkranar och hissar
Felsökning och avancerad problemlösning, särskilt med el- och styrsystem
Dokumentation av utfört arbete
Installation och justering av maskiner hos kunder
Om dig
Vi söker dig med starkt intresse för teknik, el och service. Du har erfarenhet av att arbeta med liknande maskiner eller i servicearbete med avancerad utrustning.
Som person är du noggrann, självgående och har viljan att lära dig nya tekniker och system. Du är social, utåtriktad, driven och har god samarbetsförmåga. Du arbetar systematiskt och professionellt och trivs både i team och vid självständigt arbete. Kvalifikationer
Erfarenhet som servicetekniker, kranmontör, hisstekniker eller liknande
Kunskap inom el och mekanik - erfarenhet av tunga lyftmaskiner är meriterande
Högt säkerhetsmedvetande och förmåga att arbeta systematiskt
Körkort B, gärna BE
Svenska i tal och skrift
Meriterande: utbildning inom relevant teknikområde, certifikat för arbete på höjd
Kontakta oss: Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mikael Lindh, depåchef, mikael.lindh@lambertsson.com
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
