Servicetekniker
2025-11-07
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
Som Servicetekniker är du ansvarig för att felsöka och lösa tekniska problem på CATL-produkter hos kunder. Du arbetar både självständigt och tillsammans med ett engagerat team som brinner för att ge kunden bästa möjliga service. Uppdragen varierar både innehållsmässigt och i längd - här är ingen vecka den andra lik.
När kunden behöver hjälp åker du ut med en servicelastbil, reservdelar och rätt verktyg, främst i Sverige, men vårt arbete kommer att omfatta hela Skandinavien. Uppdragen kan vara både planerade och akuta, och vissa uppdrag kan kräva övernattning. Du dokumenterar och rapporterar alltid dina insatser noggrant och kommunicerar tydligt och professionellt med kunden genom hela processen.
En bra balans mellan privatliv och arbetsliv är viktigt för oss, därför har alla medarbetare möjlighet till flexibla arbetstider, om de vanliga tiderna inte passar.
Felsöka och åtgärda tekniska fel på CATL-batteriprodukter, inklusive ESS/ECAR/EBUS/ESV.
Kall-/varmprovning av system.
Dokumentera insatser och rapportera avslutade uppdrag.
Säkerställa hög kundnöjdhet genom professionell service.
Vi söker dig som:
Har utbildning, erfarenhet eller intresse, med goda utvecklingsmöjligheter, inom mekatronik, el, automation eller liknande, t.ex. fordonsmekaniker.
Trivs med att resa i arbetet (inklusive övernattningar).
Talar och skriver flytande på både svenska och engelska.
Kinesiska är ett plus.
Har B-körkort.
Är självgående, lösningsorienterad och gillar att arbeta nära kunden.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av service och/eller installation av maskiner, energilagringssystem eller batterier.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider
Ett varierat och självständigt jobb där du får arbeta med den senaste tekniken
Intervjuer pågår löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: info@besway.se
Detta är ett heltidsjobb.
132 38 SALTSJÖ-BOO Körkort
