Servicetekniker
2025-11-03
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi söker dig som vill arbeta med att skapa en trygg, fungerande och modern vardag inom Stöd, vård och omsorg.
Inom verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg arbetar vi aktivt med vår digitala utveckling. Vi söker därför en servicetekniker som vill arbeta praktiskt och bidra till att verksamhetens tekniska funktioner fungerar som de ska - varje dag.
Som servicetekniker kommer du ingå i ett arbetslag med fokus på digitala lösningar och praktiskt servicearbete inom verksamheten. Rollen omfattar service, underhåll och enklare tekniska uppdrag, vilket innefattar vaktmästeriuppdrag, hantering av sängteknik och verksamhetsbilar. Även tillsyn och enklare åtgärder på utrustning som lås, nyckelskåp, larm och tillbehör ingår.
Du tar emot och åtgärdar serviceärenden på plats, dokumenterar dina insatser och lyfter vid behov större eller mer komplexa fel vidare till ansvarig funktion. Du stöttar upp när systemansvarig inte är tillgänglig och ansvarar då för att hantera akuta uppgifter, fungerar som första kontakt gentemot användare eller leverantör och säkerställer att verksamheten fortsätter fungera tills ansvarig är tillbaka.
Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med systemansvarig. Fokus ligger på det praktiska genomförandet och rollen passar dig som trivs med att lösa problem på plats och som vill bidra till att vardagen fungerar smidigt för både kollegor och verksamhet.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av tekniskt servicearbete, fastighetsnära tjänster eller vaktmästeriuppdrag. Utbildning inom teknik, el, service eller fastighet är en fördel, men inte ett krav om du har relevant praktisk erfarenhet. Du har god digital förmåga, lätt för att förstå rutiner och digitala system kopplade till service, beställningar eller dokumentation. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift och kan kommunicera tydligt samt dokumentera utförda uppdrag på ett korrekt sätt. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi värdesätter samarbete och hjälps åt när det behövs. Därför söker vi dig som ser vikten av att stötta både kollegor och verksamheten, och som trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med nära samverkan med andra. Vidare är du lösningsorienterad och har förmåga att planera ditt arbete utifrån aktuella behov. Det innebär att du behöver kunna prioritera och ställa om när förutsättningarna ändras. För att lyckas i rollen behöver du även ha ett professionellt och serviceinriktat bemötande som skapar trygghet och förtroende hos dem du möter.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, tel. 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos oss som servicetekniker?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1223, senast 2025-11-19.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Facklig företrädare Vision
Charlie Persson charlie.persson@lycksele.se 0950-167 91 Jobbnummer
9584709