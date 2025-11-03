Servicetekniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Är du en driven och erfaren servicetekniker inom teknik, mekanik, el och maskinstyrning?
Serviceteknikerns roll är central för att säkerställa MaskinSystems tekniska kvalitet och kundnöjdhet. Genom installation, service, support och kundutbildning bidrar rollen till tillväxt och starka kundrelationer.
Område: Norra Stockholm
I rollen som servicetekniker kommer du vara en nyckelperson för att säkerställa effektiva och trygga lösningar åt entreprenörs kunder inom mark & anläggning. Du arbetar självständigt med montage, service och reparation av maskinstyrning och mätutrustning - och fungerar som ett viktigt tekniskt stöd till både kunder och säljavdelningen
I rollen kommer du att arbeta med:
Utföra montage, service och teknisk support i fält
Fungera som tekniskt säljstöd inom regionen
Ansvara för lager och servicefordon
Hantera rapportering, fakturering och garantiärenden
Återkoppla till kund samt utbilda vid montage
Dokumentera arbeten enligt rutiner
För att lyckas i rollen har du:
2 år Gymnasieutbildning verkstadsteknisk alt fordon el liknande / Alt 5 års erfarenhet av liknande yrken efter utbildning
Erfarenhet inom mark och anläggning
Grundläggande kunskaper i svenska engelska tal/skrift.
Hantera Windows/android dator/padda inklusive office prg varor
Vana vid maskiner gräv/last, kunna flytta, gräva byta skopa osv
MaskinSystem erbjuder dig:
En flexibel arbetsdag med stort utrymme för eget ansvar
Stöttande kollegor med en stark känsla av gemenskap
Sociala aktiviteter, varje år organisera ett par aktiviteter och fokuserar på att främja lagarbete och gemenskap
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar MaskinSystem med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. +46 708 55 62 61. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om MaskinSystem: Baserat i Örebro som främst jobbar med försäljning av produkter som riktar sig mot entreprenad- och anläggningsbranschen samt byggprojekt eller liknande. I erbjudandet ingår produkter- och programvaror för geodetisk mätning, maskinstyrning, vagnar och skopor samt reparationer och underhåll av dessa produkter. Vi arbetar med maskiner och verktyg som används inom bygg, anläggning och infrastruktur. Både inom drift, skötsel och underhåll. Vi har även en verkstad samt fältservice som är specialiserat på montage, service, påbyggnad och underhåll. Vi erbjuder produkter inom mätteknik, maskinstyrning och smarta tillbehör till olika fordon. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584708