Servicetekniker
2025-10-28
Är du en person med goda kunskaper inom maskinbranschen och gillar att arbeta i en bransch med många spännande kunder? Vill du arbeta i en variationsrik roll på ett välmående och växande företag? SWELIFT söker just nu en servicetekniker till depån i Sollentuna. Ansök här!

Arbetsuppgifter
Reparation & service av liftar i verkstad
Kontrollera och underhålla liftarna på verkstaden
Felsöka och reparera liftar ute hos kund
SWELIFT erbjuder
Egen servicebil & telefon
Events & aktiviteter för samtliga medarbetare
Vårdförsäkring & årlig hälsokontroll
God teamkänsla där det satsas mycket på sina anställda
Dina kvalifikationer som tekniker
Erfarenhet inom fordons- eller maskinbranschen
Svenska i tal & skrift, B-körkort samt god datorvana
Kundorienterad och utåtriktad
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! I denna rekrytering samarbetar SWELIFT med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
eller 070 290 51 16. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om SWELIFT
SWELIFT grundades i augusti 2008 och tillsammans har vi byggt upp ett fantastiskt team med lång erfarenhet och stor kunskap om branschen. Ambitionen är att ständigt förnya och bibehålla vår höga kvalitet på maskinparken då kvalitet ska löna sig, maskiner som inte får den service och underhåll som krävs skapar kostsamma stillestånd. För att skapa en hållbar verksamhet finns det även ett stort intresse av att använda speciellt utvalda produkter och ha en modern maskinpark som ger så lite miljöpåverkan som är möjligt. Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9578007