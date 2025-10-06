Servicetekniker
2025-10-06
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With
cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction
equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,
Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.
Learn more at www.epirocgroup.com.
Är du en person som gillar att jobba med händerna, ta ansvar och se till att maskinerna rullar som de ska? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi på Epiroc söker nu servicetekniker för att förstärka vårt ovanjords-team i Kiruna.
Vad innebär jobbet?
Epiroc levererar gruv- och anläggningsutrustning som hjälper industrin att arbeta effektivt och säkert. Som servicetekniker hos oss får du ett varierat arbete med utgångspunkt i vår ovanjordsverkstad. Här arbetar du med komponentrenoveringar, men även ute på fältet när det behövs - i dagbrott såväl som under jord.
Din uppgift är att genom service, underhåll och reparationer se till att våra kunders maskiner alltid är i bästa skick. Rollen kombinerar självständigt arbete med samarbete i team, och din insats är viktig för att våra kunder ska kunna hålla sin verksamhet igång utan störningar.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med modern teknik och lösningar som utvecklar branschen framåt. Du blir en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och tar ansvar tillsammans. Vi erbjuder utbildning till alla våra anställda, så att du ska känna dig trygg och komma in i arbetet på bästa sätt.
Vem är du?
Vi tror att du gillar stora maskiner och har kanske redan jobbat som servicetekniker eller med tunga fordon. Har du koll på mekanik och hydraulik? Kanon! Har du dessutom kunskap i digitala styrsystem? Ännu bättre! B-körkort är ett krav, och det är bra om du kan hantera rapportering i enklare system. Det viktigaste är att du är både självgående och en lagspelare som tar ansvar och löser problem med ett lugnt och flexibelt arbetssätt.
Placering och resor
Tjänsten utgår från ovanjordsverkstaden i Kiruna. Du kommer att arbeta i dagtid.
Livet på Epiroc
När du kliver in hos oss på Epiroc, blir du en del av ett gäng med god stämning och högt i tak. Vi jobbar enligt våra värderingar: samarbete, engagemang och innovation, och vi är stolta över vår mångfald med över 113 nationaliteter globalt.
Vi är stolta över att erbjuda många bra förmåner, såsom fritidsverkstad, friskvårdsbidrag, rikskortet, förskottssemester och årlig bonus. Du omfattas också av kollektivavtal, förstärkt föräldrapenning och möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. Framför allt får du möjlighet att utvecklas och växa i ett företag som verkligen satsar på sina medarbetare!
Ansökan och kontakt
Låter det som något för dig? Ansök via vårt system redan idag, då urval sker löpande. Annonsen går ut den 26 oktober. Vi ser fram emot din ansökan!
För frågor angående tjänsten vänligen kontakta:
Fredrik Norrblom, Servicechef, 073 - 028 99 23
Ellinor Ekelöf, Rekryteringsspecialist, ellinor.ekelof@epiroc.com Ersättning
