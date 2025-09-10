Servicetekniker
2025-09-10
Vill du arbeta med marknadens starkaste varumärken inom truckar - och bidra till att våra kunder inte behöver vänta? JA Truck söker nu servicetekniker till vårt professionella team - ansök idag!
JA Truck, specialist på Yale truckar, erbjuder snabba leveranser, högkvalitativa begagnade truckar och realtidsstyrning via Yale Vision. Vi hjälper företag att optimera prestanda, ergonomi och total ägandekostnad - med dig som servicetekniker i frontlinjen.
Som servicetekniker hos JA Truck får du:
Arbeta med service, reparation, felsökning och underhåll på både el-, diesel- och gasoltruckar, inklusive både nya och begagnade Yale-lösningar.
Hantera moderna system som Yale Vision för övervakning och analys av truckflottan.
Möjligheten att arbeta med snabba leveranser och en bred maskinpark - både nya premiummaskiner och noga inspekterade begagnade truckar.
Ta stort eget ansvar ute hos kund, och bidra till långsiktiga, förtroendeskapande relationer genom service i hög klass.
Vara en del av ett team på cirka 10 servicetekniker med ett starkt kunskapsutbyte.
Vi söker dig som:
Har teknisk erfarenhet inom mekanik, hydraulik, elektronik och motorer.
Har arbetat med truckar, entreprenadmaskiner eller liknande - särskilt med Yale - är meriterande.
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad med en stark vilja att ge kundservice.
Har B-körkort.
Har god datorvana - verktygsbaserad felsökning och rapportering är centralt.
Detta erbjuder JA Truck dig:
Ett fritt och utvecklande arbete där du är en nyckelspelare i leveranssnabba och kostnadseffektiva lösningar.
Tillgång till moderna verktyg - inklusive realtidsanalys (Yale Vision) - och välbyggda maskiner av Yale.
Möjlighet att arbeta med både sprillans nya och kvalitetskontrollerade begagnade truckar.
Kompetensutveckling i form av intern och extern utbildning.
Trygghet i ett sammansvetsat team, med goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar JA Truck med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.
