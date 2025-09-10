Servicetekniker

Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö
2025-09-10


Vill du arbeta med marknadens starkaste varumärken inom truckar - och bidra till att våra kunder inte behöver vänta? JA Truck söker nu servicetekniker till vårt professionella team - ansök idag!

JA Truck, specialist på Yale truckar, erbjuder snabba leveranser, högkvalitativa begagnade truckar och realtidsstyrning via Yale Vision. Vi hjälper företag att optimera prestanda, ergonomi och total ägandekostnad - med dig som servicetekniker i frontlinjen.

Som servicetekniker hos JA Truck får du:

Arbeta med service, reparation, felsökning och underhåll på både el-, diesel- och gasoltruckar, inklusive både nya och begagnade Yale-lösningar.
Hantera moderna system som Yale Vision för övervakning och analys av truckflottan.
Möjligheten att arbeta med snabba leveranser och en bred maskinpark - både nya premiummaskiner och noga inspekterade begagnade truckar.
Ta stort eget ansvar ute hos kund, och bidra till långsiktiga, förtroendeskapande relationer genom service i hög klass.
Vara en del av ett team på cirka 10 servicetekniker med ett starkt kunskapsutbyte.

Vi söker dig som:

Har teknisk erfarenhet inom mek­anik, hydraulik, elektronik och motorer.
Har arbetat med truckar, entreprenadmaskiner eller liknande - särskilt med Yale - är meriterande.
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad med en stark vilja att ge kundservice.
Har B-körkort.
Har god datorvana - verktygsbaserad felsökning och rapportering är centralt.

Detta erbjuder JA Truck dig:

Ett fritt och utvecklande arbete där du är en nyckelspelare i leveranssnabba och kostnadseffektiva lösningar.
Tillgång till moderna verktyg - inklusive realtidsanalys (Yale Vision) - och välbyggda maskiner av Yale.
Möjlighet att arbeta med både sprillans nya och kvalitetskontrollerade begagnade truckar.
Kompetensutveckling i form av intern och extern utbildning.
Trygghet i ett sammansvetsat team, med goda anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Låter detta som rätt möjlighet för dig?Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar JA Truck med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se / 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobway AB (org.nr 556726-9518), https://jobway.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9503090

