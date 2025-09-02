Servicetekniker
2025-09-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Företaget grundades 1952 och med vår långa erfarenhet är vi trygga med att påstå att vi kan bilar och är stolta att kunna erbjuda våra kunder produkter med den senaste tekniken för den optimala kundupplevelsen. Göinge Bil Invest-koncernen består av tre olika grenar, Göinge Bil Personbilar, Göinge Bil Lastvagnar samt våra Toyotabolag.
Våra 14 anläggningar finns utspridda i Skåne och Kronobergs län och hela koncernen har ca 250 anställda och omsätter ca 2 Mdkr. Bolagen är återförsäljare med tillhörande verkstadsauktorisation för Renault och Toyota person- och transportbilar, Dacia, Lexus, XPENG, BYD transportbilar samt för Volvo Lastvagnar. Våra verkstäder servar även övriga märken och genom samarbete med Däckteam tar vi hand om allt som rör däck. Vidare erbjuder vi hyrbil genom Hertz samt att vi har anläggningar för Tanka, Tvätta och Ladda på flera orter. Göinge Bil strävar efter att erbjuda den bästa möjliga service och tillgänglighet, som våra kunder kan kräva av sitt fordon och arbetar ständigt mot högsta mål vad beträffar kvalitet, säkerhet och miljö.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete som omfattar allt från service till reparationer och felsökning, allt enligt tillverkarens riktlinjer samt säkerställer att arbetet utförs med högsta kvalitet och på utsatt tid. Som auktoriserad fullserviceverkstad för Toyota och Lexus utför vi även arbeten inom glasskador, skadereparationer och däckverksamhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ljusa och välutrustade lokaler med god arbetsmiljö. Vi är en trygg och stabil arbetsplats och arbetar aktivt för att skapa en trivsam arbetskultur där du som medarbetare kan utvecklas och trivas långsiktigt. Vi satsar på våra medarbetares kompetensutveckling och erbjuder bland annat löpande utbildningar via Toyota Academy, vi har dessutom kollektivavtal vilket innebär en trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant utbildning inom fordonsteknik, erfarenhet av att arbeta med fordonsreparationer och felsökning. Det är meriterande om du har erfarenhet från Toyota bilar, samt erfarenhet av glasreparationer och AC-arbeten. Du har goda tekniska kunskaper och lätt för att tillgodogöra dig information på svenska och engelska. Vi sätter stort värde i att du har en positiv syn på problem och har lätt för att samarbeta då teamkänslan är mycket viktig för oss. Vi ser det som en självklarhet att du är serviceinriktad och med ett öga för kundens bästa, och håller dig uppdaterad om utvecklingen i branschen. God datorvana och B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med 6 månaders provanställning, tillsättning sker enligt överenskommelse. Skicka din ansökan snarast då vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275457". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinch Bil AB
(org.nr 556543-0070) Arbetsplats
Toyotacenter Helsingborg Kontakt
Servicemarknadschef
Filip Lundqvist filip.lundqvist@toyotahelsingborg.se 0720-667817 Jobbnummer
9486969