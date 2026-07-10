Servicetekniker - Teknisk service/OB & Broadcast
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2026-07-10
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Servicetekniker – Teknisk Service / OB & Broadcast
NEP Sweden är Sveriges ledande leverantör av tjänster för Tv-branschen. Vi levererar tekniska produktionslösningar till de största mediehusen, nationella och internationella sportevenemang samt stora underhållningsproduktioner. NEP Sweden är en del av NEP Group – en global ledare inom broadcasting och mediatjänster.
Vi söker nu en servicetekniker som vill arbeta med service, underhåll och support av teknisk utrustning inom broadcast och liveproduktion samt våra OB-enheter och produktionsmiljöer.
Rollen passar dig som har ett stort teknikintresse och erfarenhet av svagström, elektronik eller tekniska system. Fokus ligger på att säkerställa att vår teknik fungerar stabilt, håller hög driftsäkerhet och alltid är redo för produktion.
Du kommer att arbeta med felsökning, underhåll, reparationer och teknisk support av utrustning inom broadcast- och produktionsmiljöer.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av teknisk utrustning i OB-enheter och produktionsmiljöer
Felsökning och reparation av tekniska system
Förberedelse, test och kontroll av utrustning inför produktion
Dokumentation och uppföljning av serviceärenden
Medverka vid uppgraderingar och vidareutveckling av tekniska system
Vi söker dig som har
Erfarenhet av tekniskt servicearbete, gärna inom svagström, elektronik eller liknande tekniska miljöer
God teknisk förståelse och ett stort intresse för teknik och felsökning
Erfarenhet av arbete med teknisk utrustning och signalhantering
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Broadcast- eller AV-teknik
Nätverk och IP-baserade system
Fiber, SDI eller annan signalteknik
Arbete i live- eller produktionsmiljöer
Intercom-, router- eller videosystem
Som person är du
Praktiskt lagd och tekniskt nyfiken
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Serviceinriktad och flexibel
Van att samarbeta och trivs i tekniska miljöer med högt tempo
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en spännande och tekniskt avancerad miljö
Möjlighet att arbeta med modern broadcast- och produktionsteknik
Ett engagerat team med hög teknisk kompetens
Goda möjligheter till utveckling och specialisering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: rekrytering@nepgroup.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NEP Sweden AB
(org.nr 556403-5706)
Bergväggsvägen 11 (visa karta
)
192 48 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9999797