Servicetekniker - Koki Group
Arlanda Invest Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Upplands Väsby Visa alla maskiningenjörsjobb i Upplands Väsby
2025-10-27
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arlanda Invest Consulting AB i Upplands Väsby
, Vallentuna
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och tekniskt intresserad person med erfarenhet av reparationer av elprodukter? Nu söker KOKI Group en servicetekniker till sitt nordiska servicecenter i Upplands Väsby. Här får du arbeta i ett kompetent team med stort engagemang och fokus på kvalitet.
Om rollen
Som servicetekniker hos KOKI Group kommer du att arbeta med service, felsökning och reparation av handhållna maskiner inom varumärkena HiKOKI och Metabo. Du blir en viktig del i ett team som tillsammans säkerställer högsta möjliga kundnöjdhet och servicekvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsöka och reparera handhållna maskiner inom KOKI Group
Göra garantibedömningar och hantera maskinutbyten
Dokumentera reparationer digitalt
Stötta med orderplockning av reservdelar vid behov
Fungera som support internt och externt vid tekniska frågor (telefon/mejl)
Delta vid inventering av reservdelar
Vi söker dig som Har relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har arbetat med reparation av elprodukter eller liknande teknisk utrustning
Har god datorvana och erfarenhet av Office-paketet
Är van att läsa tekniska ritningar och sprängskisser
Talar och skriver flytande svenska samt har goda kunskaper i engelska
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har erfarenhet av affärssystem som Microsoft Business Central eller liknande
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av lagerhantering eller arbete med kompressorer
Kunskaper i tyska
Vi erbjuder Nya, moderna lokaler i Upplands Väsby
Ett kompetent team med löpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till utbildning i Tyskland (på engelska)
Arbetstid 07:00-16:00, viss flexibilitet möjlig
Friskvårdsbidrag och företagshälsovård
Om KOKI Group
KOKI Group är en ledande leverantör av elverktyg, spikverktyg, klipp- och bockmaskiner, infästning och tillhörande kringprodukter till den svenska proffsmarknaden. Varumärkena omfattar bland annat HiKOKI, Bendof, Basso och MFT. Företaget är en del av den globala KOKI Holdings Group.
Ansökan
Rekryteringen sker i samarbete med Vi Rekryterar.nu. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om rollen? Kontakta rekryterare Mona Wågberg på mona@virekryterar.nu
eller 073-950 07 73
Välkommen med din ansökan - och bli en del av KOKI Groups framgångsrika team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arlanda Invest Consulting AB
(org.nr 559193-4186), http://www.virekryterar.nu Arbetsplats
Vi Rekryterar.nu Kontakt
Mona P Wågberg mona@virekryterar.nu 073 9500 773 Jobbnummer
9576547