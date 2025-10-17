Servicesäljare
Hedin Automotive Göteborg AB / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2025-10-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedin Automotive Göteborg AB i Västerås
, Uppsala
, Järfälla
eller i hela Sverige
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Servicesäljare på vår anläggning i Västerås. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter
I rollen som Servicesäljare är du den viktiga länken mellan våra kunder och verkstaden. Du möter kunderna med ett varmt och professionellt bemötande, både vid personliga besök och via telefon. Genom att lyssna noggrant och förstå kundens behov guidar du dem genom hela processen från bokning och kostnadsförslag till förklaring av olika reparations och servicealternativ så att kunden alltid känner sig trygg och välinformerad. Du ansvarar för att planera och koordinera det dagliga arbetet i verkstaden, ser till att bilar tas emot smidigt och att arbetet utförs inom utlovade tidsramar med hög kvalitet. Din förmåga att kommunicera tydligt och skapa förtroende är avgörande för att kunden ska känna sig nöjd och väl omhändertagen. Vi värdesätter en arbetsmiljö där hjälpsamhet, respekt och gott samarbete råder både mellan kollegor och i mötet med våra kunder. Med ditt engagemang bidrar du till att optimera verkstadens produktivitet och lönsamhet, samtidigt som du säkerställer att varje kund får bästa möjliga service och upplevelse.
Nyckelkompetenser/förmågor:
Gymnasieutbildning Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande yrkesutbildning
Ett par års erfarenhet inom service och försäljnings inriktade arbetsuppgifter, där du visat prov på god social förmåga och leverans gentemot kund
God dator- och telefonvana
B-körkort
God känsla för service och har inställningen att hitta de bästa lösningarna för dina kunder
Mål- och resultatinriktad och har ett högt driv
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldralön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Goran Karim goran.karim@hedinautomotive.se 0701788601 Jobbnummer
9562500