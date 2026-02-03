Servicerådgivare skadeverkstad
Gillar du bilar och service?
Har du förmågan att behålla lugnet när andra har haft otur på vägen?
Är du länken som får processen mellan kund, försäkringsbolag och verkstad att rulla smärtfritt? Då är det dig vi letar efter!
Vi på Bilmo i Eslöv är stolta auktoriserade partners för Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Skoda och Volkswagen Transportbilar.
Nu söker vi en serviceinriktad skaderådgivare som vill växa tillsammans med oss.
Om rollen
Som skaderådgivare är du ansiktet utåt för kunder som råkat ut för en bilskada. Din uppgift är att guida dem genom hela processen - från första skadebesiktningen till dess att bilen rullar ut från verkstaden.
Dina huvuduppgifter:
• ta emot kunder och utföra professionella skadebesiktningar på våra märkesbilar.
• Sköta kontakten med försäkringsbolag och upprätta kalkyler i Cabas.
• Planera och boka jobb för våra tekniker och lackerare.
• Säkerställa högsta kvalitet och kundnöjdhet i varje ärende.
Vem är du?
Vi söker dig som är en fena på service och trivs i en roll med många kontaktytor. För oss är din inställning minst lika viktig som din erfarenhet.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet från fordonsbranschen (meriterande om du arbetat med våra märken tidigare)
• Är van användare av Cabas eller har en stark vilja att bemästra systemet.
• Är strukturerad, noggrann och gillar ordning och reda.
• Är en lagspelare som sprider positiv energi i teamet.
Varför Bilmo?
Hos oss i Eslöv möts du av ett glatt gäng med hög laganda. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där vi investerar i vår personal. Genom kontinuerlig utbildning ser vi till att du alltid är expert på de märken vi representerar.
Bilmo är ett familjeföretag med ca 20 anställda som varit verksamt i ca 40 år.Publiceringsdatum2026-02-03Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till sabahudin.ahmic@bilmo.se
senast 5 mars 2026.
Frågor? Kontakta Ahmic på 0413 - 665 13 eller mobil 070-337 81 40 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
post till Bilmo i Eslöv AB, Box 136, 421 22 Eslöv
E-post: sabahudin.ahmic@bilmo.se Arbetsgivarens referens
