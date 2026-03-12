Servicerådgivare på Lindströms Bil i Trollhättan
Lindströms bil AB / Inköpar- och marknadsjobb / Trollhättan Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Trollhättan
2026-03-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindströms bil AB i Trollhättan
, Alingsås
, Partille
, Borås
, Falköping
eller i hela Sverige
Lindströms Bil är ett familjeföretag som finns på åtta orter. Vi värnar om att behålla den familjära känslan. Vi jobbar dagligen utifrån våra värderingar i Toyota Way och Lindström Way. Det är vad vi kallar BRiT - Best Retailer in Town! Vi är sedan mer än 50 år auktoriserade återförsäljare för Toyota och Lexus. Vi har fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Falköping, Skövde, Alingsås, Trollhättan, Borås, Jönköping, Värnamo och Partille. I Skövde finns även auktoriserad serviceverkstad för Lexus.
Lindströms Bil fyllde 60 år under 2025 - vi lämnar ett fartfyllt år och riktar siktet framåt för ytterligare många år tillsammans!
Vi söker just dig som vill bli en del i vårt professionella serviceteam och ta dig an rollen som Servicerådgivare vid vår serviceanläggning i Trollhättan.
Om jobbet
Som servicerådgivare på Lindströms Bil har du daglig kontakt med våra gäster och välkomnar gästen med ett vänligt leende och vägleder i frågor som rör bilanvändandet. Rollen innefattar att planera, leda och fördela det dagliga arbetet för verkstaden, samt följa upp att utfört arbete håller tidsramar och kvalitet - från bokning av arbete, förberedelser och mottagning av gäst och fordon. Du kommer ta emot verkstadens kunder både via kundbesök samt genom telefon, mail och chat för att upprätta bland annat kostnadsförslag för beställda reperationer samt servicearbeten och din uppgift är att alltid se till att gästen blir fullständigt nöjd med sitt besök hos oss.
Rollen innebär ett arbete där du är vårt ansikte utåt mot gästen. Du ingår i ett tajt team med tekniker, servicerådgivare och servicechef på plats där du vill bidra till en kreativ och positiv arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt och hjälpsamhet mellan kollegor. Vi arbetar tillsammans för att överträffa våra gästers förväntningar på kvalitet och kundservice samt skapa långsiktiga relationer.
Vi erbjuder:
Förmånen att arbeta med ett av marknadens ledande bilmärken Toyota
Ett utvecklande arbete i ett spännande och expansivt företag
En tillvaro som är mer än bara en arbetsplats med en stark kultur som genomsyras av våra värdegrunder: Toyota Way och KAIZEN som innebär ständiga förbättringar.
Om dig
Vi söker dig som får energi av att leverera kundservice med kvalitet i världsklass och du är alltid beredd att göra det lilla extra för att ge gästen ett minnesvärt omhändertagande och göra Lindströms Bil till det självklara valet.
Du har inga problem med att strukturera ditt arbete och omprioritera om situationen skulle kräva det, samt har lätt för att följa satta processer och rutiner. Du har ett stort engagemang för ditt arbete, våra gäster och en vilja att utveckla dig själv och din arbetsplats genom ständiga förbättringar.
Du drivs av att uppnå målsättningar på ett strukturerat och effektivt sätt, öppen och ärlig kommunikation är självklart för dig.
Som person är du prestigelös, öppen och omhändertagande i ditt bemötande samt har lätt för att skapa och bibehålla långsiktiga kontakter, både med kunder och dina medarbetare. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt samt gillar att hålla ordning och reda.
Övriga kvalifikationer:
B-körkort för manuellt växlad bil
Gärna tidigare yrkeserfarenhet från kundservicearbete med kundkontakt
Utåtriktad personlighet med hög social kompetens
Datorvana och administrativ kompetens,
Har du kunskaper i fordonsdatasystemet Kobra och/eller CABAS och bilkunskap sedan innan, är detta mycket meriterande men inget krav.
Obehindrat kunna uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
En familjär arbetsplats med tydlig företagskultur - Lindströms Bil är ett familjeföretag och vi värnar om att behålla den familjära känslan.
Trygghet - Bilbranschen befinner sig i ständig förändring och med Toyota och Lexus som varumärken ger det oss en stark position och trygg framtid.
Utveckling - Genom Toyota & Lexus genomför vi löpande kompetenshöjande utbildningar som utvecklar oss både personligt och professionellt.
Friskvårdsbidrag - Att du ska må bra är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag.
Din egna förmånsportal - Som anställd hos oss får du tillgång till ett generöst utbud av förmåner genom Benify - marknadens ledande plattform för förmåner och därigenom skapar du ditt alldeles egna förmånspaket utifrån vad som är viktigt för just dig.
Försäkringar och pension - Vi är anslutna till kollektivavtal och du omfattas automatiskt av våra kollektivavtalade försäkringar och pension.
Ett förmånligt bilägande - Som anställd erbjuder vi dig förmåner som innebär ett enkelt och prisvärt bilägande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7315462-1890573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindströms Bil AB
(org.nr 556055-3561), https://lindstromsbil.teamtailor.com
Lindströms Bil-Toyota (visa karta
)
461 37 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9794821