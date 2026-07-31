Servicerådgivare Niemi Bil Umeå
Niemi Bil 2 AB / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Umeå
2026-07-31
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Är service och människor det bästa du vet? Är du en lagspelare som älskar att hjälpa till? Då hoppas vi att just du vill söka jobbet som Servicerådgivare till vår verkstad i Umeå!
Nu söker vi en erfaren servicerådgivare som vill vara med och utveckla vår verkstad i Umeå tillsammans med oss.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, gillar tempo och vill vara en viktig länk mellan kund, verkstad, försäljning och inköp. Hos oss blir du inte bara den som bokar tider och svarar på frågor – du blir en central person i hur verkstaden fungerar, utvecklas och levererar.
För rätt person erbjuder vi inte bara ett varierande arbete och ett starkt team, utan också goda möjligheter att påverka din egen utveckling, din arbetsvardag och din ersättning.
Vi är lösningsorienterade och ett av Sveriges snabbast växande bolag i bilbranschen, och vi tror på att fira våra framgångar tillsammans – både på och utanför arbetsplatsen. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Kiruna, Gävle och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Om rollen
Som servicerådgivare på Niemi Bil i Umeå arbetar du nära både kunder, tekniker och våra försäljningsanläggningar. Där jobbar vi med de bilar vi köper in och säljer från våra olika anläggningar runtom hela landet. Du hjälper kunder att boka rätt service, följer upp arbeten, hanterar administration och ser till att varje kund får ett tryggt, tydligt och professionellt bemötande.
Du kommer även ha en viktig roll i planering, struktur och flöde i verkstaden. Det innebär att du behöver kunna hålla ihop flera saker samtidigt, prioritera rätt och bidra till att både kunder och kollegor får bästa möjliga förutsättningar.
Vi söker dig som vill vara med och bygga något långsiktigt. Verkstaden i Umeå har stora utvecklingsmöjligheter, och rätt person kommer få möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och kundupplevelse framåt.
Vem är du som söker?
Vi tror att du har erfarenhet från bilbranschen, gärna som servicerådgivare, kundmottagare eller i en liknande roll nära verkstad och kund. Du är trygg i kunddialogen, även när tempot är högt eller situationen kräver extra tydlighet och lugn.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann. Du har energi, driv och en vilja att hela tiden göra saker lite bättre. Du gillar ordning och struktur, men har också förmågan att snabbt ställa om när dagen förändras.
Du trivs i en mindre organisation där du får ta plats, bidra med idéer och vara en viktig del av teamet.
Vi ser gärna att du känner igen dig i följande:
Erfarenhet från bilbranschen, gärna från verkstadsmiljö
Trygg och professionell i kundkontakt
Van att planera, prioritera och hålla ihop många delar samtidigt
Ansvarstagande och självgående
Lösningsorienterad, noggrann och kommunikativ
Drivs av att skapa bra kundupplevelser och effektiva flöden
Vill vara med och utveckla verksamheten framåtPubliceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Erfarenhet inom bilbranschen efterfrågas. Gärna som servicerådgivare.
Erfarenhet som servicerådgivare, kundmottagare eller liknande roll är meriterande
Fordonsteknisk utbildning är meriterande
Därför ska du välja Niemi Bil
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Vi är ett familjeföretag med stark tillväxt, korta beslutsvägar och en kultur där engagemang uppskattas.
Vi erbjuder:
En viktig roll i en verkstad med stora utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftig lön
Prestationsbaserad bonusmodell på gruppnivå med attraktiv uppsida
Möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och kundupplevelse
Ett sammansvetsat team med stark laganda
En trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Ett företag där människor, kvalitet och långsiktighet står i fokusÖvrig information
Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansökan görs genom att skicka in CV och personligt brev genom formuläret längst ned på sidan. Rekrytering sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
För frågor om tjänsten kontakta Tom Niemi:tom@niemibil.se
, 070-355 38 70
Om Niemi Bil
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vår kultur:
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra" är vårt motto.
Vi växer, och vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs med att arbeta hos oss. Men för oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar därför idrott, kultur och ungdom för att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niemi Bil 2 AB
(org.nr 559250-6157)
Formvägen 8 (visa karta
)
906 21 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Jobbnummer
10017575