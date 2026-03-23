Servicerådgivare / Kundmottagare
AB Bilopalen i Falkenberg / Inköpar- och marknadsjobb / Falkenberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Falkenberg
2026-03-23
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Bilopalen i Falkenberg i Falkenberg
Om jobbet
Är du vår nya stjärna i kundmottagningen?
På Bilopalen i Falkenberg är det full fart - och det gillar vi! Våra kunder blir fler, dagarna roligare och tempot härligt högt. Nu utökar vi med ännu en servicerådgivare som vill vara ansiktet utåt och navet i vår kundupplevelse.
Kanske är det du som kliver in och gör vårt härliga team ännu starkare?
Vad gör vi - och varför kommer du trivas här?
Som servicerådgivare hos oss blir du den viktiga länken mellan kunden och verkstaden. Du tar emot kunder, bokar jobb, förklarar åtgärder och ser till att varje besök känns tryggt, tydligt och personligt.
Du jobbar i en auktoriserad Peugeot-, Opel- Citroën, Subaru, Saab-verkstad där vi satsar på kvalitet, utveckling och en riktigt bra kundupplevelse.
Hos oss finns en varm atmosfär, korta beslutsvägar och kollegor som gärna delar både skratt och kunskap.
Vem tror vi att du är?
Vi tror att du:
Trivs i ett jobb där service, tempo och problemlösning går hand i hand.
Är positiv, strukturerad och duktig på att kommunicera.
Gillar att bygga relationer och ge kunderna det lilla extra.
Har koll på detaljer och trivs med ansvar.
Har du erfarenhet av liknande roll inom fordonsbranschen? Toppen!
Saknar du det men har rätt inställning och servicekänsla? Då vill vi prata med dig ändå!
Vad får du hos oss?
Vi erbjuder en arbetsplats där människorna och samarbetet står i centrum.
Utbildning & utveckling: Du får löpande utbildning och stöttning för att växa i rollen.
Goda villkor & friskvård: För att du ska må bra både på jobbet och privat.
Inflytande: Dina idéer betyder något - och du får vara med och forma vardagen.
Långsiktighet: Vi tror på stabila team och långsiktiga relationer.
Vad behöver du ha med dig?
Erfarenhet av kundservice - gärna inom bilbranschen.
God kommunikationsförmåga och en serviceinriktad personlighet.
Administrativ vana och trygghet vid datorn.
Körkort B Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: linda.karlsson@fribrocksbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bilopalen i Falkenberg
(org.nr 556282-5694)
Servicevägen 7 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilopalen i Falkenberg, AB Kontakt
Linda Karlsson linda.karlsson@fribrocksbil.se 0431-442506 Jobbnummer
9814036