Servicerådgivare
Din Bil Sverige AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-01-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Bil Sverige AB i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Låt oss skapa framtidens mobilitet tillsammans!
Din Bil, en del av Porsche Holding Salzburg GmbH och Volkswagen AG, är en ledande aktör i den svenska bilbranschen med märken som Volkswagen, Audi, Seat, koda , CUPRA, Porsche, Volkswagen transportbilar och Europcar . Med 68 anläggningar och cirka 2400 medarbetare i Stockholm, Göteborg, västra Skåne samt Gävleborg-Dalarna erbjuder vi karriärmöjligheter inom försäljning, service, verkstad och administrativa roller. Vår värdegrund, som betonar driv, integritet och hållbarhet, främjar en inkluderande och dynamisk arbetsplats. Vi satsar på medarbetarutveckling och en hälsosam arbetsmiljö. Om du delar vår vision och har de kvaliteter vi söker, så är du precis den person en vi vill ha ombord. Välkommen till Din Bil!
Nu söker en ny kollega till kundmottagningen till vår Volkswagen anläggning i Malmö. Som Servicerådgivare trivs du med att ta emot kunder och att ge utmärkt service i kombination med att du gillar ett administrativt arbete.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som Servicerådgivare kommer du att vara kundernas kontakt under hela verkstadsbesöket hos oss. Dina arbetsuppgifter består av att;
boka in kunder för service eller reparation.
ta emot och lämna ut bilar.
fakturera samt ringa kunder med prisförslag.
prissätta utförda arbeten i verkstaden, bedöma samt avräkna garantianspråk.
hantera försäkringsärenden och kundreklamationer.
Hos oss är ingen dag den andra lik och det är viktigt att du trots oväntade situationer kan bibehålla hög kvalitét på ditt arbete samt ett gott bemötande både mot kund och mot dina kollegor. Hos oss hjälps vi åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet varför det är viktigt att du trivs med att arbeta i team.
Vem är du?
För att trivas i denna tjänst ser vi att du har:
minst ett års arbetserfarenhet från ett serviceyrke.
goda administrativa färdigheter och en noggrannhet i dina arbetsutföranden.
en god vana av att ta hand om kunder via telefon och i fysiska möten
en god datavana med en förmåga att sätta dig in i nya system.
en mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Som person tycker du om att skapa goda relationer till våra kunder, du är lyhörd för deras behov samt mån om att ge bästa möjliga service. Du är flexibel och tycker om att växla mellan olika arbetsuppgifter i ett stundtals högt tempo samt trivs i ett arbete där ingen dag är den andra lik. Att vara en lagspelare som vill bidra till en god stämning och gemenskap faller sig naturligt för dig likväl som att stötta dina kollegor.
Vårt erbjudande till dig
Din Bil är så mycket mer än bara bilar. Genom förmånliga medarbetarerbjudanden och kompetensutveckling vill vi skapa en attraktiv arbetsplats för dig som jobbar hos oss. Läs mer på Karriär - vårt erbjudande | Din Bil
Friskvård Kollektivavtal Utbildning Personalrabatter Redo för nästa steg?
Vi ser fram emot att veta mer om dig i din ansökan innan sista ansökningsdag. För frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef. Din Bil genomför i samtliga rekryteringar en kontroll av meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning. Din Bil eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet. Ersättning
enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Bil Sverige AB
(org.nr 556060-5791), http://www.dinbil.se Jobbnummer
9713317