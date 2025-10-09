Servicepersonal Till Ruff
2025-10-09
Servicepersonal till Ruff - bli en del av upplevelsen i Stockholms hjärta
Föreställ dig en kväll där gästerna möts av ett varmt välkomnande i dörren, får njuta av god mat och dryck på uteserveringen, och sedan avslutar kvällen med skratt på minigolfbanan eller en match i golfsimulatorn. Hos Ruff vill vi skapa minnen, inte bara servera.
Nu söker vi engagerad servicepersonal som vill vara med och bygga upp Stockholms nya mötesplats.
Din rollSom en del av vårt serviceteam är du ansiktet utåt och en viktig del av helhetsupplevelsen. Du kommer att:
Ta emot gäster och få dem att känna sig välkomna
Servera mat och dryck med energi och ett leende
Hjälpa till vid golfsimulatorer och minigolf så att gästerna får en smidig och rolig upplevelse
Bidra till en trivsam atmosfär där varje gäst känner sig sedd
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för service och gillar när det händer mycket omkring dig. Du behöver inte ha många års erfarenhet - men du bör ha en känsla för bemötande och en vilja att göra det lilla extra för gästen.
För att passa hos oss ser vi gärna att du är: Lösningsorienterad och flexibel
Social och kommunikativ
Lagspelare med förmåga att skapa god stämning både bland gäster och kollegor
Intresserad av att kombinera restaurangservice med aktiviteter som minigolf och golfsimulatorer
Vi erbjuder En chans att vara med från starten och skapa en destination mitt i Stockholm
En arbetsmiljö fylld av energi, glädje och variation
Möjligheter att utvecklas och växa med verksamheten
Ett team där gemenskap och serviceanda står i centrum
Är du redo?
Vill du bli en del av ett team som kombinerar mat, dryck och nöje i en unik miljö? Då är Ruff rätt plats för dig.
Denna rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten kontakta alexander.ytterberg@nator.se
