Servicepersonal inom städ och vårdnära service
2025-10-02
Närservice, Region Jönköpings län, Jönköping
Är du serviceinriktad och trivs med ett aktivt och varierat arbete? Nu har du möjlighet att söka en ledig tjänst som servicepersonal hos oss på Närservice vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Rollen som servicepersonal inom städ och vårdnära service
Vi söker dig som vill ha ett praktiskt och meningsfullt arbete inom städ och vårdnära service. Som en del av vårt team arbetar du i en miljö där hög kvalitet, gott samarbete och en positiv arbetskultur står i fokus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av städning av vårdcentralen, laboratoriet och fysioterapin vid Rosenlunds vårdcentral i Jönköping.
Arbetstiden är schemalagd mellan kl. 05.30 och 11.30 måndag till fredag.
Tjänsten är tillsvidare med en omfattning på 75 %. Tillträde sker 2026-01-02 eller enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Du blir del av en arbetsgrupp med ett gott samarbetsklimat där man hjälper och stöttar varandra, är måna om att göra ett gott arbete och har en trivsam och välkomnande stämning.
Närservice inom Region Jönköpings län finns över hela länet och är tillsammans cirka 430 medarbetare. Läs gärna mer och se bilder från vår verksamhet här: Närservice som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)
Läs om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med merahttps://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/Publiceringsdatum2025-10-02
Har du tidigare erfarenhet från arbete inom liknande områden är det en fördel, men inte ett krav - vi lägger stor vikt vid din vilja att lära och bidra.
För att trivas i rollen som servicepersonal är det viktigt att du är kommunikativ, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga eftersom du jobbar både i nära samarbete med kollegor och medarbetare hos kund. Du är självgående, noggrann och har ett öga för kvalitet i det du gör. Vi värdesätter lojalitet, flexibilitet och en positiv inställning. Tjänsten passar dig som trivs med variation i ditt arbete - du har lätt för att ställa om och anpassa dig efter förändringar i din planering för att ge bästa möjliga stöd och service till våra kunder och patienter.
Förståelse för människors olikheter och olika kulturella bakgrunder är också en viktig del i vårt arbete. Vi söker dig som har förståelse för de basala hygienrutinerna och följer dem i det dagliga arbetet.
Arbetet innebär daglig kundkontakt, samt ett nära samarbete med kollegor. Det kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har grundläggande datakunskaper.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att arbeta i en flexibel och omväxlande roll där du självständigt planerar ditt arbete. Vi erbjuder en god introduktion där du får lära dig arbetet i din egen takt och växa in i rollen med stöd av kollegor. Tillsammans gör vi ett meningsfullt arbete som bidrar till både patientsäkerhet och trivsel i vårdmiljön.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta enhetschef Sandra Jensen på telefon 072-202 90 28 eller via e-post sandra.jensen@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdagen är den 16 oktober. Vi läser inkommande ansökningar löpande, så vänta inte med din ansökan. Intervjuer påbörjas från under vecka 45.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S1042/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9536539