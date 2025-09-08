Servicepersonal
Närservice, Värnamo
Är du, precis som vi, proffs på service? Vill du ha ett meningsfullt arbete där du bidrar till god och säker vård? Då kanske du är vår nya kollega. Varmt välkommen med din ansökan till oss på Närservice i Värnamo redan idag!
Rollen som servicepersonal
I tjänsten som servicepersonal på Värnamo sjukhus består arbetsuppgifterna av städning av avdelningar och mottagningar på sjukhuset. Ditt arbete är ett viktigt bidrag till både säkerhet och trivsel för patienter, besökare och medarbetare.
Vi kan erbjuda vikariat under cirka 4 månader med arbetstider under cirka 06.00-16.00, där du har helgtjänstgöring var tredje helg. Vi kan även erbjuda timvikariat till helgpass. Tillträde sker enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du kan börja arbeta hos oss så snart som möjligt.
Din blivande arbetsplats
Närservice inom Region Jönköpings län är en viktig del i kedjan för en god och säker vård. Vi har en verksamhetsidé som sätter kunden i fokus och erbjuder vården och övriga verksamheter inom Region Jönköpings län daglig städning, vaktmästeri och vi utför många olika vårdnära servicetjänster (VNS) - ett uppskattat arbetssätt både för oss och våra kunder. Vill du veta mer om Närservice som arbetsplats? Läs gärna mer här (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/narservice/).
Läs om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera: Verksamhetsstöd och service som arbetsplats. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2025-09-08Profil
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift för att kunna kommunicera med vårdpersonal, kollegor och andra du möter i ditt arbete. Har du tidigare erfarenhet av städ ser vi det som positivt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är viktigt för oss att du är en trygg och stabil person som har en förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar ansvar för och har en positiv attityd till ditt arbete och strukturerar din arbetsdag väl. Du är mån om att ge god service och att utföra ditt arbete med god kvalitet. Du har även ett gott bemötande till alla du möter i ditt arbete.
Vårt erbjudande till dig
Som servicepersonal har du ett meningsfullt arbete då du är en viktig del i kedjan för god och säker vård för invånare i vår region. Du har dessutom ett varierande och serviceinriktat arbete. För att du ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter får du en grundlig introduktion anpassad efter dina erfarenheter.
Vi är en hälsofrämjande arbetsplats där vi värnar om vår personal och uppmuntrar till hälsofrämjande aktiviteter. Som medarbetare i Region Jönköpings län har du möjlighet att få tillgång till våra friskvårdsanläggningar. De är utformade så att man ska kunna utöva friskvårdsaktivitet för att må bra. Läs mer om våra förmåner här (https://rjl.se/formaner).
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Camilla Nilsson, 010-244 70 97, camilla.b.nilsson@rjl.se
. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 21 september. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S952/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9498307