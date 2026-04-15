Servicepersonal - Vingården Halldora
2026-04-15
Vingården Halldora växer!
Under 2022 planterade vi 80 000 vinstockar runt Bjärehalvön. År 2025 skördade vi våra första druvor, samtidigt som vår nya vineribyggnad stod färdig. Nu öppnar vi vår lunchrestaurang för säsongen (både vardagar och helger), och söker dig som vill vara med och skapa en förstklassig upplevelse för våra gäster.
Arbetsuppgifter som servicemedarbetare på vingården:
Ta emot gäster och ta beställningar
Servera mat och dryck
Arbeta i kassan
Hålla rent och snyggt på serveringsytor
Hjälpa till där det behövs i restaurangen
Har fyllt 18 år
Är serviceinriktad, positiv och trivs med att arbeta med människor
Kan arbeta i ett högt tempo
Är bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska
Erfarenhet från restaurang eller servering är meriterande men inget krav
Period: juni-augusti
Anställningsform: timanställning
Arbetstider: dagtid, både vardagar och helger
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Halldora
The vineyard is located on the Bjäre Peninsula in Sweden, the vineyard has approximately 80,000 grapevines planted, making it one of the larger initiatives of its kind in the country. In 2025, the first grapes were harvested, the same year the new winery building was completed.
The ambition is to produce high quality wines in a Nordic climate, including sparkling and orange wine, by working with grape varieties adapted to local conditions. Some of these varieties have never been grown in Sweden before, combining innovation with long term quality focused cultivation.
What we are creating is more than a vineyard. It is a journey. A unique opportunity to be part of developing an organic vineyard from the ground up, where every season brings new challenges and progress. The wines are still in an experimental phase, with a strong focus on learning, development, and long term work with the land.
As the vineyard continues to grow, we are looking for people who enjoy hands on outdoor work and want to be part of building something over time.
