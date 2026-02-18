Servicemontör till VSH AB
2026-02-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Sävsjö
Viktiga delar i din roll
Som servicemontör hos VSH AB har du en nyckelroll i jobben inom VVS-service. Arbetena kommer att utföras i fastigheter där det redan finns verksamhet, alternativt i människors hem. Tillsammans med arbetsledare ansvarar du för att utföra VVS-arbeten. Du kommer att ha mycket kontakt med människor och förväntas ha en social kompetens.
Du arbetar på serviceobjekt mestadels i Jönköpings län med följande:
Utföra reparationer och nyinstallationer inom VVS
Ha kundkontakter i samband med planering och utförande
Ansvara för materialplanering, beställning och hantering
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och framdrift i projektet
Sköta arbetsrelaterad dokumentation tex egenkontroller, provtryckningsprotokoll m.m.
Om vi får önska
Vi söker dig som är utbildad VVS-montör och har erfarenhet från branschen. Du är trygg i ditt hantverk och van att ta ansvar i dina uppdrag.
Vi ser gärna att du:
Utbildad VVS-montör
Behörig för Säker Vatten
Erfarenhet inom VVS-yrket
Meriterande med tidigare roll som servicemontör, men inget krav
God kostnadsmedvetenhet
God system- och materialkännedom
B-körkort är ett krav
Körkort utökat B eller BE är meriterande men inte ett krav
Behärska svenska, engelska i tal och skrift
El-behörighet är meriterande men inte ett krav
Har du erfarenhet men ännu inte tagit steget till servicemontör, kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Är det här du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Självständig och ansvarstagande
Lösningsorienterad och strukturerad
Kommunikativ och trygg i samarbete med kunder arbetsledare
Flexibel och trivs att utföra felsökningar av olika slag
Passar vår beskrivning in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Placeringsort: Jönköping
Ansök senast den: 2026-03-31
Vid frågor, kontakta Mia Grund Johansson på mia@addstaff.nu
eller 070-218 10 80
Om VSH AB
VSH AB (tidigare Värme & Sanitet i Huskvarna AB) är ett familjeföretag i tredje generationen inom VVS-branschen grundat 1987 och har vår huvudsakliga marknad inom Jönköpings län. Vi är auktoriserad VVS-installatör och godkänd enligt branschreglerna för Säker Vatten och är återförsäljare och installatör för värmepumpar.
Med bred och gedigen kunskap gör vi det där extra till dig som kund. Vi är rustade för alla förekommande arbeten inom värme och sanitet med engagerade och drivna medarbetare som hjälper dig med både nyinstallationer och service.
Vi ingår i en familjeägd koncern som finns representerade med verksamheter i södra Sverige. Tillsammans är vi drygt 400 medarbetare varav VSH AB sysselsätter 25 medarbetare.
Läs mer om oss på vsh.nu
Det här är Addstaff
Addstaff är ett bemanningsföretag med människan i fokus. Vi erbjuder bred kompetens inom bemanning för industri och lager - från kollektivanställda till specialister och tekniker. Men vi gör mer än att bara fylla luckor i schemat - vi skapar möjligheter för företag att växa, för människor att hitta trygghet och stolthet i sitt arbete.
Addstaff är en del av Addpeople-koncernen, och vi delar samma grund: vi ser varje individ som den viktigaste personen i rummet.
Addstaff erbjuder
Att arbeta som konsult ger dig möjlighet att utveckla din erfarenhet, utforska nya branscher och skapa värdefulla kontakter. Kanske leder just detta uppdrag till något riktigt spännande i framtiden. På Addstaff följer vi alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor, försäkring samt kollektivavtal.
