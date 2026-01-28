Servicemontör Sprinkler
2026-01-28
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mxtwo AB i Lerum
Vi på Mxtwo söker en servicemontör inom sprinkler
Är du en tekniskt kunnig person med erfarenhet inom sprinkler och brandskydd - eller vill du ta nästa steg i din karriär i en växande bransch? Då kan du vara den vi söker!
Mxtwo söker nu en servicemontör inom sprinkler till vårt team. Vi är ett engagerat familjeföretag med fokus på kvalitet, säkerhet och service. Hos oss får du arbeta med moderna system, kunniga kollegor och spännande projekt inom både nybyggnation och befintliga anläggningar.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som servicemontör kommer du att arbeta med:
Service, felsökning och underhåll av sprinklersystem
Mindre installationer och ombyggnationer
Arbeten ute hos kund, både självständigt och i team
Dokumentation av utförda arbeten
Vi arbetar över ett brett geografiskt område och varje dag är varierande och utvecklande. (Vi utgår från Gråbo, Lerums kommun)
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från sprinkler, VVS eller liknande tekniska installationer
Är noggrann, ansvarstagande och har god servicekänsla
Trivs med kundkontakt och gillar att lösa problem
Har B-körkort (krav)
Har certifikat för heta arbeten och lift (meriterande)
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal
Varierande arbetsdagar i ett företag med korta beslutsvägar
Trevliga kollegor, utvecklingsmöjligheter och stort eget ansvar
Fortlöpande utbildningar och kompetenshöjande insatser
Vill du vara med och växa med oss? Skicka din ansökan till info@mxtwo.se
eller hör av dig till oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@mxtwo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicemontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mxtwo AB
(org.nr 556998-6143)
Grusvägen 7 (visa karta
)
443 40 GRÅBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
