Servicemedarbetare Vikariat
Region Jämtland Härjedalen, Vårdnära service kost / Servicepersonaljobb / Östersund Visa alla servicepersonaljobb i Östersund
2026-07-29
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
6 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
En servicemedarbetare arbetar i nära samarbete med sjukhusets verksamheter och bidrar till att vårdpersonalen kan fokusera på sina vårdrelaterade arbetsuppgifter. Genom att ta ansvar för serviceuppdrag i avdelningsköken avlastar vi vårdens arbetsbörda och skapar förutsättningar för mer tid med patienterna.
I rollen ingår att arbeta i något av våra avdelningskök där vi förbereder och serverar frukost, lunch och middag till patienterna. Arbetet är varierat och serviceinriktat, med målsättningen att ge bästa möjliga stöd till vården. Vi arbetar idag enligt produktionssättet Cook and chill, vilket innebär att dukning av brickor samt uppvärmning och hantering av måltider sker direkt i avdelningsköket.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, minst 18 år och har en avslutad gymnasial utbildning.
Du är flexibel, lösningsfokuserad och trivs i en roll där du tar ansvar och arbetar självständigt. Eftersom tjänsten innebär placering på en eller flera vårdavdelningar behöver du kunna planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
För att kunna ge god service är det viktigt att du har ett professionellt bemötande och uppskattar samarbetet med andra. Du behöver kunna läsa, skriva, tala och förstå svenska på en nivå som säkerställer patientsäkerheten. Arbetet är rörligt och innebär vissa lyft, vilket kräver god fysisk förmåga. Du har också mycket god datorvana och är trygg med att sköta dokumentation och beställningar digitalt.
Som person är du social och utåtriktad, och du ser det som naturligt att vara delaktig i utvecklingen av både ditt eget och gruppens arbete. Du är ansvarsfull, nyfiken och vill gärna lära dig fler delar inom serviceområdet. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att växla mellan olika arbetsmoment. Ett noggrant arbetssätt, där patientens och kundens upplevelse står i fokus, är en självklarhet för dig. Du värdesätter goda samarbeten och bra relationer med kollegor i vardagen.
Erfarenhet av arbete i vårdmiljö, med vårdnära serviceuppgifter, eller från restaurang och andra serviceyrken med kundkontakt är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2027-01-31 .
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kommer ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C337453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 80 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Vårdnära service kost Kontakt
Samordnare
Frida Storensten frida.storensten@regionjh.se +46722386378 Jobbnummer
10014573