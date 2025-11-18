Servicemedarbetare till hemtjänsten
2025-11-18
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Socialförvaltningens vision är att vara en lättillgänglig och välfungerande socialförvaltning där vi tillsammans är modiga, nytänkande och professionella.
Nu söker vi på Åre Kommun en ny medarbetare till vårt härliga team inom hemtjänst Duved.
Vi erbjuder ett viktigt och omväxlande arbete där du får chansen att hjälpa människor att bo kvar hemma genom olika serviceinsatser.
Det huvudsakliga uppdraget som servicepersonal inom hemtjänst innebär framför allt städning, men det kan även innehålla tvätt, inköp, hjälp med måltider, etc.
Du ska vara duktig på att städa effektivt och hålla en god ton mot vårdtagaren.
Vara flexibel och utvecklingsinriktad, ta eget ansvar och ha förmåga att samarbeta.
Ha ett professionellt förhållningssätt mot vårdtagaren, god kvalitet i service och bemötande.Kvalifikationer
* Du har erfarenhet av städning, från arbetslivet
* Körkort B är ett krav då du behöver ta dig mellan brukare i ett stort geografiskt område
* Har förståelse för demenssjukdom och beteendeförändringar
* Svenska Språkkunskaper; Mycket goda i både tal och skrift
* Kompetens att ta delegering
Du är noggrann, ansvarsfull och har lätt för att möta människor med respekt samt har förståelse. Du kan arbeta självständigt och är också en lagspelare. Som person har du lätt för att sätta sig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Hemvård Kontakt
Enhetschef
