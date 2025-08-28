Servicemedarbetare - Snöröjning
Vital Service Sverige AB / Renhållningsjobb / Göteborg Visa alla renhållningsjobb i Göteborg
2025-08-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vital Service Sverige AB i Göteborg
Vi älskar att ge service och skapa goda inom- och utomhusmiljöer!
Vi söker just nu servicemedarbetare som har känslan för hur man levererar bra service och har erfarenhet inom området för snöröjning. Vi vill komplettera vårt team för detta under perioden 1/11-2025 -- 31/3-2026.
För att matcha vårt team brinner du för att göra det fint för andra och har god förståelse för kvalité samt vill vara delaktig i ett arbetsfokuserat och utvecklande arbetslag.
Tjänsten innefattar snöröjning i Göteborg, Torslanda och Hisingen.
Krav
• Minst 18 år
• Talar och förstår svenska och/eller engelska i tal och skrift,
Meriterande om du tidigare utfört liknande arbete.
Vi följer gällande kollektivavtal Fastighetsanställdas avtal och är medlem hos Almega.
Välkommen in med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: hr@vitalservice.se Arbetsgivare Vital Service Sverige AB
(org.nr 559167-1762)
Datavägen 14B (visa karta
)
436 32 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9480027