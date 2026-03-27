Serviceledare sökes inom energibranschen!
Är du redo att kliva in i rollen som serviceledare och göra skillnad i energibranschen? Du erbjuds en administrativ roll med teknisk inriktning där du blir en viktig del av planeringen bakom arbetet i fält. Hos vår kund i Borås får du utveckla din kompetens inom serviceledning och bidra till framtidens elnät. Bli en del av ett sammansvetsat team och påverka morgondagen redan idag.
Information om tjänsten
Som serviceledare ansvarar du för planering och samordning av kortare service- och underhållsuppdrag inom distributionsnätet, både i frilednings- och jordkabelmiljö och på olika spänningsnivåer. Rollen är till stor del administrativ där du utgår från kontoret i Borås. I rollen ansvarar du bland annat för att rätt material, rätt resurser och rätt förutsättningar finns på plats innan teknikerna åker ut, och du följer upp uppdragen i system med fokus på tydlighet, kvalitet och säkerhet.
Arbetet sker i nära kontakt med tekniker, leverantörer och beställare, där du är navet som säkerställer ordning, planering och dokumentation. Du anställs av Sodajo Consulting och arbetar som konsult hos vår kund inom energibranschen.
Du erbjuds
En viktig och utvecklande roll där du får kombinera teknik, struktur och kommunikation i vardagen.
Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för säkra och effektiva leveranser.
Rollen ger dig möjlighet att ta nästa steg från exempelvis en teknisk yrkesroll till en mer planerings- och koordineringsfokuserad karriär.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Du planerar och samordnar serviceuppdrag för elnätet och skapar en tydlig arbetsordning från start till avslut. Du säkerställer materialbehov och resurser, följer upp tidsplaner och hanterar dokumentation i olika system. Du rapporterar status i uppdragen och håller en aktiv dialog med tekniker i fält och med beställare för att säkerställa att arbetet kan genomföras enligt krav på tid, säkerhet och kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk förståelse med erfarenhet från el- eller energibranschen, exempelvis som tekniker, montör, planerare eller i en administrativ roll med tekniskt fokus.
Gymnasial utbildning eller högre, gärna inom el eller elkraft.
Du har god datorvana och trivs med systemstöd som en naturlig del av din arbetsdag.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
B-körkort.
Arbetsledande erfarenhet är meriterande, men inget krav. Viktigast är att du är nyfiken, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt!Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en person med naturligt engagemang för att du tillsammans med dina kollegor ständigt utvecklas. Du har lätt för att skapa överblick och planera parallella aktiviteter. Du uppskattar ordning och tydlighet och förstår vad som krävs för att arbete i fält ska kunna bedrivas tryggt och effektivt. Du kommunicerar klart och bidrar till ett professionellt samarbete i teamet.
START: Enligt överenskommelse, trolig start efter årsskiftet
OMFATTNING: Heltid
PLATS: Borås
URVAL: Sker löpandeKontaktuppgifter för detta jobb
Är du den vi söker?
Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sofie Jonssonsofie@sodajo.se
076 146 45 34 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodajo Consulting AB
(org.nr 559490-8294) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825289