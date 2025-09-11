Servicekoordinator sökes till KTH
2025-09-11
Är du serviceinriktad, strukturerad och trivs med att vara ansiktet utåt? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får vara en viktig kontaktpunkt för både studenter, personal och besökare? Då kan detta vara rollen för dig!
Om tjänsten
Perido söker en servicekoordinator till vår kund KTH, som är en av Sveriges mest framstående utbildningsinstitutioner. Som servicekoordinator kommer du att bemanna receptioner och servicecenter under en stor del av öppettiderna, där du får en central roll i att ge support till verksamheten. Tjänsten är placerad i Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett team med kollegor som stöttar varandra och samarbetar i det dagliga arbetet. Eftersom många av de personer som behöver service inte talar svenska är det avgörande att kunna kommunicera obehindrat på engelska. Uppdraget innebär placering på läroverkets campusområde, som omfattar flera byggnader. Du behöver därför vara mobil, flexibel och redo att arbeta på olika platser, likväl som att hantera ärenden digitalt.Dina arbetsuppgifter
Ta emot besökare och hantera kontofrågor, lokalbokningar, passerkorts- och nyckelärenden
Sköta enklare inköpsärenden, cateringbeställningar och resebokningar för läroverkets gäster
Bistå med välkomst- och personalgåvor, praktiska uppgifter samt enklare studentservice
Hantera systemuppdateringar för nyanställda och avslut av anställningar
Delta i planering och genomförande av akademiska högtider, såsom disputationer och licentiatseminarier
Arbeta löpande i ärendehanteringssystem - ta emot, dokumentera och lösa ärenden
Uppdatera system och intranät med rutiner och information
Bidra i arbetet med att utveckla och förbättra enhetens processer och rutiner
Dina egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann. Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Rollen passar dig som uppskattar en varierande vardag och har en professionell och positiv framtoning i mötet med andra.
Är det dig vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan - varmt välkommen med den redan idag!
Kvalifikationer:
Lämplig gymnasieutbildning eller eftergymnasiala studier inom relevant område
Tidigare erfarenhet av servicearbete såsom reception, växel, front desk eller kundtjänst
Vana av att arbeta i webbaserade system, molnapplikationer och MS Office
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift (engelska används dagligen)
Meriterande:
Erfarenhet av arbete vid högskola/universitet
Erfarenhet av akademiska högtider, t.ex. disputationer
Erfarenhet av SINK-ärenden
Vana av att arbeta i fakturaflödessystem
Erfarenhet av resebokningar
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, särskilt i receptionTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 11 månader med chans till förlängning. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35412 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Om Perido

Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet.
