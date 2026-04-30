Servicekoordinator - Kiruna
2026-04-30
Är du den vi söker?
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i ett högt tempo där du får hålla ihop många trådar samtidigt? Har du ett tekniskt intresse och gillar att arbeta nära både kund och verksamhet? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Vi söker dig som vill ta en central roll i att planera och koordinera serviceinsatser - där din förmåga att skapa struktur, prioritera och kommunicera blir avgörande för framgång.
Bosch Rexroth är en global ledare inom driv- och styrsystemteknik och en del av Bosch-koncernen. Med stark lokal närvaro i Sverige och rötter i Hägglunds Drives erbjuder bolaget avancerade tekniska lösningar till industrin.
Företaget kännetecknas av innovation, kvalitet och ett starkt fokus på säkerhet och kundnöjdhet.Om tjänsten
Som servicekoordinator har du en central och operativ roll där du ansvarar för att planera, koordinera och följa upp service- och underhållsinsatser.
Du säkerställer att rätt resurser finns på plats vid rätt tid och arbetar i ett högt tempo med många kontaktytor, både internt och externt. Rollen innefattar daglig koordinering av tekniker, planering inför uppdrag och hantering av förändringar och omplaneringar.
Du arbetar nära kund, deltar i möten och följer upp pågående arbeten, samtidigt som du ansvarar för administration, orderhantering och fakturering i affärssystem.
Vi söker dig som:
Har en teknisk förståelse, gärna inom hydraulik eller liknande område - alternativt en stark förmåga att snabbt tillgodogöra dig teknisk kunskap.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av planering, koordinering eller produktionsplanering (meriterande)
God systemvana, gärna SAP och Excel
Flytande svenska och god engelska
B-körkort
Som person är du strukturerad, flexibel och noggrann. Du är kommunikativ, kundorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar och hantera flera parallella arbetsuppgifter.Övrig information
Placering: Kiruna
Arbetstid: Kontorstider
Arbetsmiljö: Kombination av kontor och arbete ute hos kund
Goda förmåner
Kollektivavtal: Teknikföretagen
Start: Omgående
Du blir en del av ett kompetent team där det finns goda möjligheter till upplärning och utveckling, både lokalt och inom organisationen.
I denna rekrytering samarbetar Bosch Rexroth med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg via agnes.hedberg@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb.
