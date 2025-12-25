Serviceinriktad skorstensfejare
2025-12-25
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
, Örebro
, Arboga
, Köping
, Hallsberg
Vill du ha ett rörligt arbete, på höga höjder med stolta traditioner? Är du praktiskt lagd och vill ha en framtid hos oss? Då ska du fortsätta läsa nu!
Just nu söker vi en skorstensfejare till vårat team. Du anställs av oss på Lindesbergs Sotningsdistrikt AB som verkar för ett tryggare och hälsosammare boende. Vi är specialiserade inom brandskyddskontroll och sotning, besiktning, ventilation, värmepumpar samt åtgärder kring förekomst av radon.
Vi är en del av SoVent Group, Sveriges ledande aktör inom sotnings- och ventilationstjänster. Koncernen består av 44 bolag och 530 anställda. Hos oss får du tryggheten i en stor organisation samtidigt som den familjära gemenskapen i ett mindre bolag.
Vad kommer du att jobba med?
Skorstensfejare är ett yrke med stolta traditioner och stort ansvar att förebygga bränder och spara energi. Till arbetsuppgifterna hör att sota eldstäder och imkanaler. Våra kunder har ofta frågor om hur man exempelvis eldar på bästa sätt, vilka regler som gäller för installation av eldstäder och rökkanaler. Rådgivning ser vi som en naturlig del av jobbet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sotning av eldstäder och imkanaler
Bemöta kunder med högsta kvalité och service
För dig som vill finns goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget och SoVent Group. Vi erbjuder via egen skola, SoVent Academy, flera utbildningar inom bland annat sotning, ventilation och ledarskap.
Vem är du?
Du trivs med att träffa kunder och är duktig på att bygga långsiktiga relationer.
Du har ett tekniskt handlag. Kanske har du erfarenhet från ett annat tekniskt arbete eller friditdsintresse?
Du känner ett stort engagemang över att få dina kollegor att må bra och utvecklas och på så sätt nå bästa resultat.
Vi tar gärna emot ansökningar från dig som vill in i yrket och/eller kanske vill byta från ett annat hantverksyrke till sotning.
Är du utbildad skorstensfejartekniker eller skorstensfejare med ett par års erfarenhet är det ett plus, men inte ett krav.
För att klara rollen är det ett krav att du har B-körkort för manuell växellåda och gymnasieexamen.
Vad är det bästa med att jobba hos oss?
Trevliga och engagerade kollegor
Moderna verktyg och arbetssätt
Bra utvecklingsmöjligheter
Tryggheten i en större organisation
Passar du in på ovan beskrivning?
Ansök snabbt och enkelt! Skickar du in ansökan utan CV skriver du enkelt mer i ansökningsformuläret. Skicka in din ansökan redan idag, vi utvärderar löpande. Sista ansökningsdag är 19:e oktober, men tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på uppgifterna nedan!
Jonas Andersson jonas.andersson@ls-ab.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556841-1671), https://www.ls-ab.se/
Norevägen 4
)
711 32 LINDESBERG
Lindesbergs Sotningsdistrikt AB
