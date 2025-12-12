Serviceinriktad lokalvårdare med bredd
Försvarsmakten / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2025-12-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Växjö
, Lessebo
, Värnamo
, Sävsjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som med huvudsakliga arbetsuppgifter som lokalvårdare med även diverse förekommande service- och vaktmästartjänster på försörjningsenheten FMLOG. Hos Försvarsmaktens Logistik Försörjning får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att planering, transport och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete.
Om enheten
FMLOG Försörjning anskaffar, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter, det innebär att lagerhållning, planering, transport, materiel hantering och kundsupport är viktiga delar i vårt arbete. Försvarsmaktens Förråd är en del av FMLOG Försörjning och som skapar nytta för Försvarsmakten genom att ta emot och leverera materiel i tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Genom kunskap om hur materielen ska tas emot, lagras, förrådsunderhållas, levereras och även avvecklas är vi delaktiga i att göra försvarsmaktens verksamhet möjlig. Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende för att kunna leverera försvarslogistik när och där den behövs. Förråd verkar över hela landet och innehåller ett brett sortiment av FM materiel och vi verkar i flera flöden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Lokalvårdare med huvudsakliga arbetsuppgifter som lokalvårdare arbetar du på Försörjningsenhetens förrådsavdelning och ingår i ett team vilka ansvarar för att alla lokaler/utrymmen m.m. är rena enligt aktuell renlighetsstandard och bidrar till hela anläggningens goda arbetsmiljö. I arbetsuppgifterna ingår alla förekommande uppgifter inom lokalvård som du yrkesstolt utför på ett ansvarfullt och noggrant vis. Förutom daglig verksamhet kommer du att planera, samordna och utföra beställningar från kunder, inventera och beställa lokalvårdsmateriel från leverantör. Ditt arbete innebär i huvudsak att skapa en arbetsmiljö som bidrar till goda förutsättningar att bedriva verksamhet i anläggningen. I tjänsten ingår även vissa vanligt förekommande service- och vaktmästartjänster.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning
• Flerårig erfarenhet av liknande arbete eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort för manuell växellåda
MERITERANDE
• Yrkesbevis lokalvårdare (SRY/PRYL)
• Erfarenhet av maskinstädning och golvvårdskompetens
• Truckkort
• Erfarenhet av lokalvård
• Erfarenhet av vaktmästeriarbete
• Erfarenhet av servicearbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har hög social kompetens och tycker om att arbeta i team tillsammans med andra människor. Du har god samarbetsförmåga, god fysisk förmåga, hög stresstålighet och god förmåga till självständigt arbete. Du tar egna initiativ inom ramen för ditt arbete, är ansvarstagande och har ett utvecklande miljötänk, är driftig och flexibel. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetsort: Växjö.
Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om befattningen och information om rekryteringsprocessen
Ellinor Wassermann
Fackliga företrädare
SEKO Ola Andersson
SACO Pernilla Kjellgren
OFR/S Håkan Antonsson
Samtliga ovan personer nås via växeln 0589-40400.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9640659