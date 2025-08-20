Serviceinriktad billackerare till Autoklinik i Malmö
2025-08-20
Söker du ett spännande och praktiskt arbete? Gillar du varierande dagar med teamarbete och har tidigare erfarenhet som billackerare eller liknande? Då ska du söka rollen som billackerare hos Autoklinik i Malmö.Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Hos oss kommer du att arbeta med att lackera krockskadade bilar. På jobbet hos oss kommer ingen dag att vara den andra lik. Vi gillar utmaningar, och vi gillar att testa nya idéer för att hitta dom mest effektiva och bästa lösningarna. Vi tycker det är viktigt att man hjälps åt på jobbet och ställer upp för kollegorna när det behövs.
Det här är vi
Autoklinik är den ledande aktören i regionen inom skadereparation och byte av bilglas. Idag är vi ett sammansvetsat gäng på ungefär 50 personer fördelade på fyra arbetsplatser; Vellinge, Staffanstorp, Arlöv och Fosie och vi hjälper och stöttar varandra. Vi gick med i Cary Group koncernen och som dotterbolag till Ryds bilglas 2021.
Fordonsbranschen utvecklas ständigt och vi strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi har ett stor hållbarhetsfokus och är måna om vår miljö. Vi erbjuder en arbetsplats med frihet under ansvar där du får växa i din roll tillsammans med oss.
Arbetsplats: MALMÖ
Arbetstid: Måndag-fredag, 7-16
Vi söker dig som har tidigare praktisk erfarenhet som billackerare eller liknande verksamhet. Du tycker om att ge riktigt bra service och är beredd att göra det lilla extra för att göra våra kunder nöjda. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du har ett stort engagemang i det du gör samt att du är nyfiken på och vill lära dig nya saker. Hos oss är ingen dag den andra lik, vilket innebär att ett flexibelt förhållningssätt är att föredra där vi ser att du vågar ge förslag på och testa nya idéer. Vi ser också att du har lätt för att samarbeta med dina kollegor och att ni hjälper varandra för att arbetet ska fungera så bra som möjligt.Kvalifikationer
- Erfarenhet av arbete som billackerare eller liknande
- Händig
Meriterande
- Fordonsteknisk utbildning
Cary Group är en av marknadsledarna i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien, Portugal, Tyskland, Österrike, Luxemburg och Belgien inom reparation och byte av fordonsglas, med ett kompletterande erbjudande inom reparation av plåt- och lackskador. Vi erbjuder tjänster som förlänger fordonens livslängd och bibehåller deras säkerhetsfunktioner, och vi strävar alltid efter att reparera i stället för att byta ut. Cary Group har under de senaste åren vuxit snabbt, bl.a. genom förvärv både internationellt och nationellt. Med närhet till kunden, högkvalitativa produkter och smarta lösningar hjälper vi kunden att göra enkla och hållbara val. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb.
Ryds Bilglas AB (org.nr 556538-7502)
För detta jobb krävs körkort.
Ryds Bilglas Jobbnummer
9468190