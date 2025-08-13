Serviceingenjör
Teracom AB / Installationselektrikerjobb / Uppsala Visa alla installationselektrikerjobb i Uppsala
2025-08-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Teracom AB i Uppsala
, Sundbyberg
, Stockholm
, Västerås
, Gävle
eller i hela Sverige
Nu söker vi en Serviceingenjör med placering i Uppsala! Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Du kommer att ingå i ett team med kollegor som ansvarar för driftverksamheten och driftkvalitén av våra egna och våra kunders anläggningar.
Arbetstiden är företrädesvis dagtid, i tjänsten förekommer det arbeten på annan ort där övernattning kan krävas. Även beredskap och arbeten på kvällar/helger kan förekomma. Rollen är bred och spännande med stor frihet under eget ansvar.
Arbetet innebär bland annat:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll på TV och radioantenner med tillhörande sändarsystem samt reservkraftsystem där batterier och elverk ingår.
• Arbete med kritisk infrastruktur som till exempel mobilnät och Rakel-nätet.
• Konfigurering eller felsökning av transmissionsnät inom DWDM eller radiolänknät.
Vi söker dig som:
Är ambitiös och har ett genuint intresse för teknik och problemlösningar. Du har god vana att jobba med datorer och har en grundläggande teknisk förståelse samt en nyfikenhet att lära sig mer om mobilnät, TV och radionät samt fiber och transmissionsnät.
Har en bakgrund inom ett tekniskt yrke eller liknande utbildningsbakgrund. Du har en stark förmåga att driva på och lösa de uppgifter som du ställs inför. På Teracom blir du en del av en dynamisk grupp med gott samarbete och stark gemenskap.
Formella krav:
• Du innehar B-körkort.
• En eftergymnasial utbildning eller flerårig praktisk erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
• Du klarar läkarundersökning och utbildning för arbete i mast då mastintyg är ett krav i tjänsten.
• För anställning krävs att godkänd drog- och alkoholtest genomförs och att godkänd bakgrundskontroll liksom godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs, detta eftersom anställningen innefattar säkerhetsklassning. Med anledning av detta krävs även svenskt alternativt nordiskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
• Innehar BE CE körkort och/eller terränghjuling/snöskoter.
• Jobbat som elektriker och har egen behörighet eller praktisk erfarenhet av installationer och service på hög- och lågspänningsanläggningar.
• Praktiska kunskaper om radiolänk och radioteknik.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och letar efter dig som är engagerad och serviceinriktad samt drivs av att göra ett bra arbete. Du arbetar systematiskt och lösningsorienterat och planerar dina dagar på ett effektivt sätt. Du är nyfiken på teknik och gillar att tänka nytt. Då det i rollen är vanligt med ensamarbete är det viktigt att du är en person som kan ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du har god prioriteringsförmåga och tar ansvar för ditt arbete och det du levererar.
Din ansökan
Vill du bli en av oss? Skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev.
Sista ansökningsdag är den 8 september 2025, ansökningarna behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om oss eller tjänsten är du välkommen att kontakta Lars Törnkvist, Gruppchef Södra Norrland på e-post: lars.tornkvist@teracom.se
eller via växeln 08-55542000
Välkommen med din ansökan!
Om Teracom
Teracom är statens bolag för säker kommunikation. I våra nät når informationen fram opåverkad. Vår styrka ligger i att alltid vara redo, i hela landet, alla dagar, dygnet runt. Med ständig beredskap ska vår infrastruktur för kommunikation stå emot allt från naturkatastrofer till cyberhot och krig. Vi hjälper våra kunder med säkra och skalbara lösningar, från traditionell radio- och tv-utsändning till framtidens digitala kommunikationsvägar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teracom AB
(org.nr 556441-5098) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Med placering i Stockholm Jobbnummer
9457331