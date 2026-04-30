Servicehandläggare till Trafikkontoret
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 500 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Du är en del av Stöd- och utvecklingsenheten under avdelningen för Verksamhetsstöd på trafikkontoret. På enheten arbetar ca 10 personer i olika funktioner kopplat till att stötta kontorets verksamheter i kontorsfrågor, övergripande verksamhetsutveckling och den politiska beslutsprocessen. Vi stöttar även andra tekniska förvaltningar som är gemensamt placerade i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen med vissa stödjande tjänster, en av dessa är beställarstödet som arbetar med intern service i anslutning till anställnings- och avslutsprocessen. Hos oss är stämningen glad och trevlig och vi söker dig som vill bli en del av det.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön
möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen
flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet
möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan när verksamheten tillåter.
friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter
läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
I rollen som servicehandläggare ger du stöd och service i beställningar av datorer, telefoner och administrativa IT-resurser. Du administrerar beställningar i portalen, handlägger ärenden i ärendehanteringssystemet, bemannar besöksreceptionen dit kollegorna går för att hämta ut och lämna in sin utrustning och administrerar tjänstekort. I arbetet har du också kontakt via mejl och telefon med såväl medarbetare som leverantörer i olika ärenden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
minst en avslutad teoretisk gymnasieutbildning
flerårig aktuell arbetserfarenhet av liknande serviceverksamhet som vi bedömer relevant
aktuell erfarenhet av att handlägga beställningar
mycket goda datorkunskaper och erfarenhet av arbete i olika IT-system
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
arbetat med ärendehantering i olika kanaler ur ett kundserviceperspektiv
arbetat i en politiskt styrd organisation
eftergymnasial teknisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer relevant.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget.
Du har ett stort intresse för service och är professionell i din kontakt med såväl kollegor som leverantörer, för dig är det självklart att alltid ge ett gott bemötande. Du tycker det är roligt och varierande att arbeta i olika kommunikationskanaler, såväl i det personliga mötet vid servicedisken, som via mejl eller telefon och kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt med en hög servicenivå. Du är bra på att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv och är bekväm med att hantera toppar och dalar i ärendemängd och besök på ett flexibelt sätt. Vidare tror vi att du har ett intresse för teknik, en god datorvana och stöttar dina kollegor med visst användarstöd. Som person är du förtroendeingivande, ansvarstagande och noggrann och trivs bra i team som hjälper varandra i det dagliga arbetet samtidigt som du har förmåga att ta egna initiativ och jobba självständigt, i det är du handlingskraftig och lösningsorienterad.Publiceringsdatum2026-04-30Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I denna tjänst kan urvalstester komma att användas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Fleminggatan 4
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Verksamhetsstöd, Stöd och utveckling Kontakt
Rekryterande chef
Alva Sahlström alva.sahlstrom@stockholm.se Jobbnummer
9885420