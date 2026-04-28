Servicehandläggare till Göteborg Gamlestaden
I Göteborg ingår servicekontoren Järntorget, Gamlestaden, Backaplan, Nordstan, Angered och Frölunda. Nu rekryterar vi till servicekontoret i Gamlestaden. Vi arbetar serviceinriktat där du och dina kollegor tar ett gemensamt ansvar för ert uppdrag och lärande. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar och det ingår i rollen att vara med och bidra till verksamhetens utveckling. Även om man har sin grundplacering på ett av kontoren så förekommer det att man ibland tjänstgör vid något av de andra kontoren i Göteborg eller i kranskommunerna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som servicehandläggare ger du snabb och professionell service genom att svara på frågor från privatpersoner och företag. En stor del av ditt arbete är att vägleda kunder till att använda samverkansmyndigheternas e-tjänster och att hitta information på webbplatser. I din roll är det viktigt att du lyssnar aktivt, anpassar ditt bemötande efter kund samt har ett pedagogiskt förhållningssätt.
I dina kundmöten har du stöd av de olika myndigheternas IT-system. Förutom introduktion och utbildning finns tid avsatt varje dag för att läsa in dig på den information du behöver för att hålla dig uppdaterad om nyheter och förändringar som berör servicekontorets verksamhet.
Gå gärna in på vår hemsidahttps://www.statenssc.se/download-streamed/18.62e2bf6617f76a0aefa677/1649755651658/22018_PRIME_SSC_MASTER_002.mp4
och titta på filmen "Detta gör ett servicekontor".
Vi erbjuder dig en arbetsplats
med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
som är till nytta för medborgare och företag
med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
med en god balans mellan arbete och fritid. Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
Du drivs av att ge våra kunder god service, genom att du tar reda på varje kunds behov och ger svar eller vägledning. Eftersom du arbetar nära kunderna måste du känna dig bekväm i det direkta mötet med kunder med olika bakgrund och funktionsförmåga. Kort sagt söker vi dig som både har ett positivt bemötande och har lätt för att ta till dig ny kunskap.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning om minst 80 p/120 hp alternativt motsvarande kunskap erhållen genom arbetserfarenhet.
Arbetat minst två år, under de senaste fem åren, inom ett serviceyrke där du har informerat och väglett kunder vid personliga möten.
Vidare ska du ha följande förmågor:
Snabbt kunna skapa kontakt med andra på ett objektivt och professionellt sätt
Kartlägga kundens behov genom att ställa frågor och lyssna aktivt
Kommunicera muntligt och skriftligt på svenska
Kommunicera muntligt på engelska
Anpassa ditt arbetssätt efter kundernas varierande behov
Hantera flera kunder samtidigt
Att möta kunder på ett lugnt, professionellt och serviceinriktat sätt
Bidra positivt till arbetsgruppens resultat och samarbete
Vidare är det meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av rollen som servicehandläggare vid Statens servicecenter
Vårt bemötande och vårt förhållningssätt utgår alltid från den statliga värdegrunden. Övrig information
Anställningen är tillsvidare och på heltid.
Vi tillämpar vanligtvis provanställning.
Startdatum efter överenskommelse.
Vi har ej möjlighet till distansarbete.
Denna anställning kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast17 maj, 2026.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Servicecenter
(org.nr 202100-6453)
801 71 GÖTEBORG Arbetsplats
Statens servicecenter Kontakt
Christine Wadman Christine.Wadman@statenssc.se
