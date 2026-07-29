Servicehandläggare
Falkenbergs kommun, Kontaktcenter / Administratörsjobb / Falkenberg Visa alla administratörsjobb i Falkenberg
2026-07-29
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Kontaktcenter i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som servicehandläggare arbetar du med att ge förstklassig service via telefon, besök och digitala medier till våra medborgare och interna verksamheter. Arbetet innebär att du under pågående telefonsamtal registrerar och söker information. Du kommer också att utföra vissa administrativa uppgifter. Du förväntas även föra en dialog med kommunens verksamheter om hur uppdraget på bästa sätt ska genomföras.
Vi är indelade i tre svarsgrupper utifrån de verksamheter som kommunens förvaltningar och bolag bedriver. Du kommer att ingå i ett team som tillsammans arbetar för att nå uppsatta servicemål. Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att ge god service och tar dig an dina arbetsuppgifter med ett positivt och proaktivt förhållningssätt. Du har gymnasieutbildning, högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten samt arbetslivserfarenhet från kundtjänstarbete. Du har mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och i skrift samt goda kunskaper i engelska. Det krävs också att du har mycket god datavana då mycket av arbetet utförs i och med hjälp av flera olika IT-system. Du har med fördel kännedom om Falkenbergs kommun som plats och/eller organisation och är nyfiken på att lära dig mer om frågor rörande olika delar av kommunens verksamhet.
Som person är du lösningsfokuserad och kommunicerar på ett engagerat och positivt sätt anpassat till en mängd olika situationer. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra i team. Du trivs i en utåtriktad roll, har lätt för att få kontakt med andra människor och skapa goda relationer och har ett professionellt och vänligt bemötande till både medborgare, kollegor och våra interna kontakter. Vidare är du inlyssnande och tillmötesgående och har ett har genuint intresse, vilja och förmåga att hjälpa och vägleda människor.
Då vi jobbar i en verksamhet som är i ständig förändring tror vi att du är en person som kan jobba i högt tempo och med förmågan att prioritera och hantera många frågor och arbetsuppgifter samtidigt. Du har stark ansvarskänsla och släpper inte frågan innan du vet att den är utredd och besvarad.
Vi lägger väldigt stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 Tillträde efter överenskommelse. , upphör: 2027-06-25 .
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337378 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Kontaktcenter Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10014574