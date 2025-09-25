Serviceelektriker Västerås/ Enköping
Serviceelektriker
HRB Installation fortsätter att växa och har nu behov av fler medarbetare till vårt team. Vi söker nu en Serviceelektriker till vår El avledning i Stockholm. Brinner du för teknisk utveckling? Vill du bli en del av oss och vara med och skapa framtidens samhälle? I så fall kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Rollen som serviceelektriker innebär att du kommer jobba med försäkringsskador, felsökning, reparation och installation av elektriska anläggningar. Du kommer jobba både med privatpersoner och företag, vilket ställer krav på din känsla för service. Vi söker dig som har långvarig dokumenterad erfarenhet av yrket.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, samordna och utföra installationer
• Felsökning och åtgärder åt våra olika kunder
• Ombyggnad och installation inom el
• Vara delaktig i HRBs förbättringsarbeten
Vem är du?
Du arbetar metodiskt och trivs med att planera och strukturera ditt och gruppens arbete och håller hög servicegrad och säkerhetstänk i det du gör. Som person är du social, lojal, lösningsorienterad, strukturerad, effektiv, självgående och kundorienterad - att lämna bästa service är för dig en självklarhet i ditt dagliga arbete samt vill vara en del i ett team där alla hjälps åt och känner ansvar. Det är meriterande om du arbetat med försäkringsskador.
Din kompetens
• Gymnasieutbildning med inriktning mot el eller annan motsvarande vuxenutbildning.
• Minst 3 års erfarenhet av arbete som serviceelektriker.
• Vana av självständigt arbete och bred kompetens inom felsökning och förebyggande arbete.
• Trivs att jobba tillsammans med andra och har en god social kompetens.
• Är en problemlösare och självgående i ditt arbete.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Eftersom arbetet innebär direkta kontakter med våra kunder måste du kunna skapa förtroende runt omkring dig, samt kommunicera på ett tydligt sätt för att uppnå resultat.Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, Tillsvidareanställning
• Alla allmänna anställningsvillkor, styrs av kollektivavtal
• Placering: Eskilstuna
Låter detta som en utmaning i din smak? Skicka då in din ansökan till oss!Så ansöker du
Din ansökan behandlas konfidentiellt. Observera att vi tillämpar löpande urval. Skicka din ansökan innehållande personligt brev, med motivering till ditt intresse för tjänsten - och ditt CV. Skicka din ansökan via e-post till ansokan@hrbinstallation.se
. Märk din ansökan med: "Serviceelektriker Västerås/ Enköping".
Frågor eller funderingar rörande tjänsten är du välkommen att höra av dig till Hermil Hernandez på telefon 08-510 510 10 Ersättning
