Serviceelektriker - Stockholm
2026-03-03
Serviceelektriker till tryggt och väletablerat företag i Stockholm
Plats: Norra Stockholm (viss förekomst av uppdrag i södra delarna)
Start: Enligt överenskommelse
Om rollen
Vi söker en erfaren serviceelektriker till ett stabilt och välrenommerat företag inom elbranschen. Du kommer att arbeta med service, felsökning och installationer hos företagets ramavtalskunder - främst i norra Stockholm. Arbetet är varierande och självständigt, där du får stort ansvar för planering och kundkontakt.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som serviceelektriker
ECY-certifikat
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Kommunikativ och trygg i kunddialoger
Ansvarstagande och pålitlig
Samarbetsvillig men samtidigt självständig och strukturerad
Lösningsorienterad och noggrann
Företaget erbjuder
Marknadsmässig lön
Bil och möjlighet att utgå hemifrån
Arbete med stora ramavtalskunder
En sund arbetsmiljö utan stresskultur - företaget tror inte på övertid
Möjligheter till utveckling, exempelvis mot projektledareSå ansöker du
Låter det som du?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande, så vänta inte för länge.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9774801