Serviceelektriker - Direktrekrytering!

MTX Rekrytering & Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2026-01-20


EL Ledarna är ett väletablerat elföretag med gott rykte och många återkommande kunder. EL Ledarna värdesätter hög yrkesstolthet, bra sammanhållning och kvalitet i allt de gör. De växer stabilt och har långsiktigt med arbete framför sig - hos EL Ledarna får du en trygg framtid.

EL Ledarna är medlemmar i Installatörsföretagen och har kollektivavtal.

I tjänsten som elektriker hos EL Ledarna får du en varierande roll inom både entreprenad- och servicearbeten, i Storstockholmsområdet. Du utgår hemifrån med egen servicebil, vilket ger dig stor frihet och flexibilitet i vardagen. Du blir en del av ett trevligt och sammansvetsat gäng där det råder god stämning, hjälpsamhet och en stark laganda. Här värderas frihet under ansvar - du har stora möjligheter att planera ditt arbete självständigt samtidigt som du alltid har teamet i ryggen.

Du erbjuds tillsvidareanställning från dag ett och goda förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och Rikskort.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

• Har minst 3-4 års dokumenterad erfarenhet som elektriker och som är självgående och trygg i din yrkesroll
• Har bred erfarenhet inom elyrket. Arbete med styr- & reglerteknik är meriterande
• Har B-körkort
• Trivs med omväxlande uppdrag och kundkontakt
• Behärskar svenska i tal och skrift

Vi söker dig som inte bara har gedigen erfarenhet, utan också rätt inställning. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar för dina uppdrag, visar engagemang i arbetet och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.

Övrig information
Placering: Du utgår hemifrån med servicebil. EL Ledarnas kontor ligger i Sydöstra Stockholm
Start: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Omfattning: Heltid, tillsvidare

Sök tjänsten direkt då urvalet sker löpande! Vi vill göra det smidigt för dig som kandidat. Därför kan du söka tjänsten utan CV och komplettera med det i ett senare skede.

EL Ledarna har anlitat MTX för den här rekryteringen och det är EL Ledarnas önskemål att alla frågor kring tjänsten hanteras av MTX.

I denna rekryteringsprocess genomförs bakgrundskontroll i belastningsregistret.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MTX Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559067-9378)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
MTX Rekrytering & Bemanning

Jobbnummer
9695294

